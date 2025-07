Cómo superar el miedo a conducir en 4 claves

«¿Y si pierdo el control?» «¿Y si hago daño a alguien?» «¿Y si me bloqueo?». El miedo a conducir, conocido como amaxofobia, no es solo una molestia puntual. Puede convertirse en un bloqueo emocional profundo, especialmente en personas con trastornos de ansiedad, TDAH o TEA, o que han vivido una experiencia traumática relacionada con la conducción.

1 Ponerle nombre al reto

«Conducir activa muchas funciones mentales a la vez: planificación, atención, memoria, coordinación. Para algunas personas, esto es la tormenta perfecta para un bloqueo», explica Paula Rodríguez, terapeuta ocupacional colegiada especializada en salud mental.

Desde su servicio, acompaña a jóvenes y adultos que deben recuperar su autonomía tras un trastorno mental grave, y una de las grandes metas suele ser… volver a utilizar transportes. «Aunque parezca una habilidad sencilla, moverse por el mundo requiere seguridad interna».

2 Vencer al autoestigma

Uno de los obstáculos más invisibles es el autoestigma. «Si partes de una baja autoestima o tienes miedo al fracaso, es fácil pensar que no vale la pena intentarlo. Y el miedo crece». Además, indica que «en casos de TDAH o TEA, las dificultades de concentración, la hipersensibilidad o la sobreestimulación pueden hacer que el proceso se ralentice o se viva con gran tensión».

3 Pedir apoyo si es necesario

«Hay alumnos que lo han intentado todo: teórica aprobada, prácticas hechas… pero no pueden hacer el examen», explica Jordi Morales, instructor y coach emocional de las autoescuelas RACC Start. Ellos son una de las pocas escuelas que ofrecen un acompañamiento psicológico específico. «No encontramos muchos casos de amaxofobia; pero sí personas que no pueden subirse al coche sin sufrir ansiedad anticipatoria».

Según datos internos del RACC, un 30 % de las personas que se apuntan a la autoescuela acaban posponiendo el proceso por motivos emocionales. «El problema no es técnico, sino mental. Y eso no se resuelve solo con más prácticas», dice Morales.

El servicio de coaching ofrece pautas de respiración, técnicas de exposición gradual y sesiones para identificar los pensamientos automáticos que bloquean. «No hace falta tener un diagnóstico para sufrirlo. Y no eres débil por pedir ayuda».

4 Olvidarse de las prisas

Mireya Rodríguez, activista de la asociación Amb Experiència Pròpia (AEP), que ahora ya conduce con seguridad, explica que su proceso fue largo: «Me decían que era miedo escénico, pero no era eso. Me paralizaba. Cuando entendí que no era rara ni débil, sino que tenía miedo por una historia personal y mental propia, pude empezar a trabajarlo».

Yo mismo, autor de este artículo, convivo con un trastorno de salud mental y sigo un tratamiento farmacológico. Por eso, y como muchas otras personas, no puedo obtener el carné sin un informe médico favorable. Y aunque supere la revisión, puede que mi permiso tenga una duración inferior a la habitual. Eso añade más presión emocional al proceso. No se trata solo de aprobar o suspender: es la sensación de que quizás no tienes derecho, o de que eres un peligro, cuando en realidad solo tienes unas necesidades diferentes.

Rodríguez lo resume así: «El primer paso para moverse por el mundo es confiar en que puedes. Y eso, muchas veces, solo sucede cuando alguien te da la mano para empezar».