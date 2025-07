Luis Miguel Real, experto en salud mental: "A veces la vida no da lecciones, da hostias"

Después de la entrevista de Ricky Rubio en 'Lo de Évole', donde explicó en primera persona su experiencia como deportista profesional y lo que ello conlleva -sobre todo, mientras jugaba en la NBA-, es posible que muchas personas se hayan parado a pensar en la importancia de la salud mental. Por eso, el mensaje sincero que dio Rubio en la entrevista es tan relevante en la sociedad actual.

El psicólogo Luis Miguel Real hace hincapié en su último hilo de X (antes Twitter) que, cuando sufrimos un momento difícil en nuestra vida, no significa que tengas una gran enseñanza.

Es decir, la vida no es siempre bonita y, cuando tenemos capítulos difíciles de superar, no hace falta que saquemos la parte positiva de esta situación. Según el especialista, "no toda desgracia es una oportunidad para crecer".

No todo dolor viene con una enseñanza. No toda desgracia es “una oportunidad para crecer”. Y ya basta de romantizar el sufrimiento ajeno como si fuera un capítulo bonito de una serie de superación. Porque a veces la vida no da lecciones, da hostias. Y punto. — Luis Miguel Real 🧠 Psicólogo (@LuisMiguelReal4) July 6, 2025

No todo es coser y cantar

Además, el psicólogo, durante su explicación recalca: "Ya basta de romantizar el sufrimiento ajeno como si fuera un capítulo bonito de una serie de superación. Porque a veces la vida no da lecciones, da hostias. Y punto".

Luis Miguel Real opina que, si le decimos a alguien que está teniendo un capítulo duro en su vida que va a sacar un aprendizaje de este, no le estamos ayudando. Según el experto, puede provocar que se sienta invalidado y que solo le estemos poniendo "purpurina al trauma".

"Es forzar un relato de crecimiento donde solo hay dolor crudo y absurdo" Luis Miguel Real — Psicólogo

No todo tiene una explicación

En la publicación de X, el psicólogo enumera diversas situaciones, como abusos, muertes injustas, enfermedades, maltrato, abandono... asegurando que no todo tiene una explicación y buscar que la tenga puede hacer que "quien lo sufre se sienta aún más solo".

Asimismo, el especialista vuelve a hacer énfasis sobre este tema: "Desde la psicología, esto es clave: intentar forzar el sentido del dolor demasiado pronto, cuando la herida aún está abierta, no ayuda a sanar. Al contrario, puede agravar el trauma. Porque no se trata de encontrar un 'por qué' a toda costa, sino de acompañar sin juicios. De validar el dolor, aunque no tenga moraleja".

Más vale buen callar que mal hablar

El escritor del libro 'No pienses en un oso verde' concluye su reflexión de que es mejor "escuchar" y "estar" cuando alguien está atravesando una situación dolorosa, ya que decir las típicas frases de "todo pasa por algo" o "esto te hará mejor persona" la empeora.

Y señala que el "silencio empático a veces es el mejor consuelo. Porque hay dolores que no enseñan nada. Solo duelen".