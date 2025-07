Sacarse el carnet de conducir: un reto emocional

«No es solo aprender a llevar un coche. Es empezar a creer que seré capaz». Esta frase, dicha por una persona que se saca el carné en medio de un proceso de recuperación emocional, resume bien por qué este trámite aparentemente administrativo puede despertar todo un mundo interior.

Muchas personas viven el proceso con miedo, frustración o una autoexigencia devastadora, otras lo viven como un hito de autonomía Alejandro Requena — Instructor y portavoz de la Federación de Autoescuelas de Barcelona

«El carné es el trámite más emocional que hacemos en la vida, salvo casarnos o tener hijos», asegura Alejandro Requena, instructor y portavoz de la Federación de Autoescuelas de Barcelona. «Puede parecer una exageración, pero muchas personas adultas viven el proceso con miedo, frustración o una autoexigencia devastadora. Otras llegan tras años de dependencia y lo viven como un hito de autonomía».

Cuando el carné no es para ti… hasta que lo es

En el caso de quien escribe esta crónica, nunca hasta ahora, con 35 años, había tenido la sensación de que lo necesitara. Hace unos meses, sin embargo, mi madre y su pareja me comentaron que les iría bien que pudiera llevarla a ciertas visitas médicas. No hizo falta que me lo dijeran dos veces. Sacarse el carné es un gasto importante —y han tenido que ayudarme económicamente—, pero cuando vi que podía ser útil para acompañarla, entendí que ya no era solo por mí.

El carné ha sido una victoria dentro de una lucha más grande: la de volver a confiar en mí Mireya Rodríguez — Activista de Amb Experiència Pròpia

Más allá de la logística, el carné también es una cuestión identitaria. Lo sabe bien Mireya Rodríguez, de 39 años, activista de Amb Experiència Pròpia (AEP), que decidió sacárselo en medio de un proceso de recuperación en salud mental. «Yo me había autoimpuesto que esto no era para mí. No me veía capaz. Me decían que conducir es práctico, pero yo no tenía claro que me fuera útil… Hasta que quise romper ese techo mental».

El reto emocional de volver a creer

La dificultad más grande no siempre es el examen, es lo que viene antes: la decisión de intentarlo, a pesar del miedo a no estar a la altura. Requena recuerda que muchos alumnos adultos arrastran inseguridades profundas: «Hay quien se siente vulnerable solo con entrar en el aula. Y muchos llevan años sin estudiar o sin enfrentarse a un examen». Por eso, según Jordi Morales, portavoz de las autoescuelas RACC Start, «la autoexigencia puede ser una trampa. Los perfiles adultos pueden sentir mucha carga: porque lo hacen por necesidad, porque ya no son jóvenes, porque tienen miedo de suspender».

La autoexigencia puede ser una trampa. Los perfiles adultos pueden sentir mucha carga Jordi Morales — Portavoz de las autoescuelas RACC Start

El servicio de coaching emocional que ofrecen en el RACC busca acompañar estas dificultades. Morales lo resume así: «No hay un solo perfil de conductor. Lo importante es entender que es un proceso, y que remueve».

Pequeños pasos, grandes logros

Mireya lo confirma: «El carné ha sido una victoria dentro de una lucha más grande: la de volver a confiar en mí». Hoy siente que ha ganado la capacidad de elegir cómo, cuándo y con quién se mueve. Y eso, dice, «también es salud». Como dice la terapeuta ocupacional Paula Rodríguez, especializada en salud mental: «Recuperar autonomía es empezar a hacer cosas por tu cuenta. El carné puede ser un objetivo, pero también un medio para salir del círculo de dependencia y bloqueo».

Este impacto no es anecdótico. «Cuando alguien recupera la posibilidad de moverse solo, hay un cambio emocional inmediato: se rompe la sensación de estar atrapado», añade Rodríguez.

Quizá se trata de conducirse

Yo mismo todavía no tengo el carné. Estoy haciendo la teórica por internet y estoy convencido de que estoy en el camino correcto. Como dice Alejandro Requena, «cualquier momento puede ser el momento adecuado». Y este es el mío. Todavía se me revuelve un poco el estómago, solo de pensar en ponerme al volante, pero creo que con el acompañamiento adecuado —y una cantidad indeterminada de clases prácticas— lo lograré.

Si no hubiera tenido miedo, si no me hubiera sentido débil, sacarme el carné no habría tenido tanto valor Mireya Rodríguez — Activista de Amb Experiència Pròpia

Como dice Mireya: «Si no hubiera tenido miedo, si no me hubiera sentido débil, sacarme el carné no habría tenido tanto valor». Quizá no se trata solo de conducir. Quizá se trata de conducirse.