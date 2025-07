Carla Valls, psicóloga especialista en oposiciones: "Mucho cuidado con los ejemplos que salen en las redes sociales"

Saber organizar el tiempo de estudio no es fácil cuando encaras unas oposiciones, y a muchas personas les cuesta saber gestionar su vida social por el estrés que le ocasionan los exámenes.

La mayoría de usuarios en redes sociales comparten solo los momentos buenos, y por ello es habitual ver ejemplos que no se asemejan a lo que vive la mayoría de la población. "Estos días se ha hecho viral el vídeo de un opositor hablando de su experiencia, de su testimonio y de cómo ha logrado poder sacarse la oposición de notaria en un tiempo récord", ha advertido la psicóloga Carla Valls.

"Cuando salen estos testimonios a la luz, contando casos efectivamente extraordinarios pero muy lejos de la realidad, muchas veces lo que pasa es que algunos de vosotros os comparáis y de esa comparación evidentemente salís malparados", ha recordado. "Una persona que solo estudia, que no sale de casa en 20 días...Dejadme deciros que esto no es lo normal. A lo largo de todos los casos que yo he acompañado nunca me he encontrado con alguien siguiendo esa dinámica", ha añadido.

"Una oposición no tiene que pasar"

La psicóloga asegura que "una oposición no tiene que pasar por delante de la salud" y que "en ningún caso tenemos que dejar de salir de casa para opositar".

"Mucho cuidado con los ejemplos que salen en las redes sociales, mucho cuidado en pensar que eso es lo que tendríamos que estar haciendo, mucho cuidado en creer que nuestro cuerpo puede sostener 14 horas al día de estudio", ha alertado la psicóloga. "Eso no es la realidad y que en el caso de que intentes sostenerlo probablemente vas a salir muy perjudicado", ha dicho.

"Sea cual sea el ritmo que tú estás siguiendo, los sacrificios que tú estés haciendo, por mucho que no se asemejen a los suyos, para mí también es completamente admirable y también pienso que lo estás haciendo súper bien", ha finalizado.