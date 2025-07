La homofobia se ha normalizado

Esta semana pasada fue la Semana del Orgullo, un recordatorio que nos da el calendario de que hay algo más grande que solo un mes, una bandera de colores o una fiesta. Hay una historia, una lucha y, por supuesto, un amor que no necesita ser justificado. Siento que el Orgullo es una celebración tanto de todo lo que hemos ganado como de todo lo que aún nos falta por lograr.

Esta es una semana que, como muchas otras personas, celebro con todo mi ser. Es un recordatorio de que tenemos el derecho de vivir sin miedo, de amar sin restricciones y de ser quienes somos. Pero al mismo tiempo, también es un recordatorio de lo lejos que estamos aún de lograr una aceptación total, de erradicar las microagresiones diarias, de transformar la mirada que aun muchos tienen sobre lo que es "normal" o "aceptable".

Mucha gente dice que no existe la homofobia pero, precisamente lo más peligroso actualmente, es cómo se ha normalizado. A veces, no se trata de un odio abierto, sino de una indiferencia silenciosa, como si la discriminación fuera solo una parte más del "orden natural" de las cosas. Las bromas homofóbicas, los comentarios despectivos disfrazados de "humor", y la constante invisibilidad que se le da a las identidades no heteronormativas son tan comunes que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están participando en un sistema que sigue marginando a quienes no se ajustan a su idea de "normalidad".

Nos hemos acostumbrado tanto a esa mirada que se esquiva cuando entramos en un lugar, a los comentarios a nuestras espaldas, a las miradas, a las suposiciones erróneas sobre nuestras relaciones y sentimientos, que muchas veces llegamos a pensar que eso es lo que debemos esperar, como si fuera parte del trato. Pero no debería ser así. La homofobia no es solo la agresión física ni los gritos en la calle; está en lo cotidiano, en lo que se tolera y se permite en silencio. Y ese es el tipo de homofobia más engañosa, porque pasa desapercibida, se esconde detrás de sonrisas y "buenas intenciones", pero sigue manteniendo el odio.

Es extraño cómo a veces la gente se siente con derecho de “compadecerte” porque tu identidad no se ajusta a lo que consideran convencional. Como si ser diferente fuera una debilidad o una carga. Y lo peor es que, en muchos casos, esa homofobia se camufla bajo el manto de la "comprensión" o la "tolerancia", como si el simple hecho de no ser agresivos fuera suficiente para dejar de ser parte del problema. Pero no, no basta con no discriminar abiertamente; hace falta un cambio profundo en la forma en que vemos el amor, la identidad y la sexualidad.

El Orgullo tiene algo de liberador, pero también de melancólico. Me hace pensar en todas las veces en que no tuvimos este espacio, en todas las ocasiones en las que, al no tener el valor de mostrarnos, dejamos de ser nosotros mismos. Cuando te has visto rodeado de personas que no comprenden lo que significa ser parte de la comunidad, te das cuenta de lo fácil que es ser invisible, de cómo ciertas voces, ciertos cuerpos, ciertos amores pueden ser ignorados por aquellos que no quieren ver más allá de su propia burbuja.

Me gustaría que el Orgullo fuera un recordatorio no solo para los que ya estamos dentro, sino para los que aún no entienden por qué seguimos luchando. Porque la visibilidad no es suficiente si no viene acompañada de un cambio de actitud, de un esfuerzo por comprender y aceptar lo que es diferente. Y la homofobia sigue ahí, escondida, esperando a que bajemos la guardia, esperando a que dejemos de pelear.

A pesar de todo esto, el Orgullo me da esperanza. Me recuerda que somos una comunidad que cada año se hace más visible, más fuerte. Cada bandera que ondea, cada discurso que se escucha, cada paso que se da en la marcha es un recordatorio de que estamos aquí, de que existimos y de que tenemos derecho a estar presentes en todos los espacios.

La homofobia puede estar en el comentario disimulado de alguien que te dice "te respeto, pero...", en el rechazo de una familia que aún no entiende, en la mirada incómoda de quienes sienten que la diversidad es una amenaza. Pero el Orgullo es también la respuesta a esos silencios. Es el grito de que no nos callarán, de que no nos vamos a ocultar. Porque el verdadero Orgullo no es solo el de esta semana, no es solo el de un desfile. Es el de cada persona que, día tras día, se enfrenta a los prejuicios, que elige vivir su verdad, que se atreve a mostrar su amor en un mundo que aún no sabe cómo aceptarlo por completo.

El verdadero Orgullo es el de la resistencia constante, el de la lucha por un mundo donde la homofobia sea cosa del pasado, donde la diversidad no sea solo tolerada, sino celebrada. Hoy celebro el Orgullo, no solo por lo que se ha logrado, sino por lo que viene. Celebro la fuerza de una comunidad que se niega a ser invisible. Y aunque sé que la homofobia sigue existiendo, también sé que, poco a poco, estamos más cerca de un mundo donde las personas seamos libres y vivamos sin miedo.