Cinco canciones para decir "no"

Learn to say no

'Learn to say no' es un tema interpretado por Jody Watler y George Michael, editado en 1987, pero precedido de una primera versión en 1982. George Michael y Jody Watler se conocieron en 1984. Él le prometió, como gesto de amistad, que si ella lograba un contrato con una discográfica, la ayudaría a publicar una canción de éxito. El tema en cuestión se refiere a no a mantener relaciones íntimas con alguien que no conviene. La canción habla de aprender a decir 'no' a esa caída en la tentación en una mala noche, y del arrepentimiento posterior.

No more

Este tema es de la mítica banda galesa Badfinger, amparada por The Beatles. Su canción más conocida es 'Without you', el la versión de Mariah Carey que tubo un gran éxito. La banda, en cambio, nunca logró una gran popularidad. Dos de sus líderes tuvieron diversos problemas económicos y acabaron suicidándose. 'No more' se refiere a alguien que lleva una vida insana y destructiva y no logra salir de ella.

No more lonely nights

La canción de Paul McCartney es de 1984 con la guitarra del gran David Gilmour (Pink Floyd). Es una gran balada, con un mensaje muy explícito contra la soledad. Este 'no' lleva implícito un cambio de actitud personal para superar esa soledad.

No puedo vivir sin ti

Tema de Los Ronaldos de 1997. Años después Coque Malla la reversionó en acústico para Ikea. Cuando Vox usó la canción, Malla explicó que el tema se refiere a una relación de amor homosexual. Esta vez, curiosamente, es un 'no' afirmativo, de aceptación: Sé que no puedo vivir sin ti. Es decir, habla de la imposibilidad de cambiar el rumbo de una relación.

Diguem no

Es posiblemente el tema más emblemático de Raimon, que cumple 85 años este 2025. Es un 'no' a rendirse, a la sumisión, un 'no' de resistencia, en el contexto de la dictadura y de la persecución al catalán. Es, en definitiva, el 'no' más rotundo y creíble de todos: "Nosaltres no som d'eixe mon".