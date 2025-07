Las 6 claves para aprender a decir "no"

Parece algo fácil, que se resume en un monosílabo. Pero es algo a lo que se enfrentan cada día muchas personas, en su día a día, en especial si conviven con el estrés y la presión laboral o un entorno que les exige al máximo. Se trata de saber decir "no". Y decirlo en el momento adecuado, ante la persona correcta y con la intensidad justa. Se trata de ayudar a estas personas se dedican los profesionales de la psicología, que nos ofrecen seis claves para entender esta dificultad, afrontarla y, sí, superarla.

1. Ser consciente del problema

Mar Arcos, profesora del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología, y directora del Centro de Servicios de Psicología de la UB, parte de una premisa: "Realmente no es fácil decir 'no', a no ser que hayas hecho un trabajo personal". Ingrid Mulero, psicóloga clínica, argumenta la importancia de darse cuenta de ello: "Como en todos los aspectos de cambio psicológico y conductual, el primer paso es tomar conciencia de la dificultad y de las repercusiones que se derivan de ella".

Influyen factores sociales y culturales, probablemente está más 'aceptado' que el género masculino se muestre más firme y asertivo Ingrid Mulero — Psicóloga clínica

¿Qué repercusiones? "Estrés, sobrecarga personal, familiar y laboral". ¿Cuándo emprendemos el cambio? "Cuando nos compensa con respecto a costes-beneficios emocionales y, muchas veces, de salud física".

2. Identificar los orígenes

Xavier Guix, psicólogo y escritor, describe cómo "una gran parte de la humanidad evita el conflicto" pero añade: "Una cosa es evitar el conflicto y otras es, cuando el conflicto aparece, ser complaciente". Mulero añade otra clave, la baja autoestima, y una cuestión más estructural: "influyen factores sociales y culturales, probablemente está más 'aceptado' que el género masculino se muestre más firme y asertivo". Las experiencias vitales también afectan -añade la psicóloga clínica- en casos en las que "la violencia es un patrón relacional", con lo cual tendemos a una excesiva complacencia o, al contrario, una excesiva beligerancia.

El punto central es poder decir lo que piensas y sientes de forma adecuada y de acuerdo con mis necesidade Mar Arcos — Profesora del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la facultad de Psicología de la UB

Para Mar Arcos, no saber decir "no" es únicamente parte de la cuestión principal: la asertividad. "Hay dos polos extremos -describe-, uno es que llega por defecto: es el de la dificultad de decir "no", por muchos motivos; el otro extremo es el de la gente hostil por sistema y que no sabe defenderse si no ataca. Ambos son problemas de asertividad. El punto central es poder decir lo que piensas y sientes de forma adecuada y de acuerdo con tus necesidades. Son competencias sociales".

3. Atender a los jóvenes

"El problema de las redes sociales es que les roban la atención -detalla Guix- y cada vez son menos libres de escoger, dado que viven en un mundo digital que no para de ofrecerles estímulos, modas e influencias, y si tienen la atención secuestrada, tienen poca voluntad de decisión". En este contexto, "el drama es decir que no". Para Mulero, "en los adolescentes, el problema puede también ir relacionado con la necesidad de sentido de pertenencia a un grupo, que les lleva a no confrontarse con determinados comportamientos". "Los adolescentes -apunta Arcos- pueden sufrir más, tienen más incertidumbre, más dudas, hay problemas de autoestima, más exposición social y a esta necesidad de valoración externa".

4. Buscar profesional... o un buen amigo

¿Cuándo hay que pedir ayuda profesional? "Cuando no puedes ser tu mismo, cuando estás totalmente coaccionado o condicionado por no poder decir lo que sientes", detalla Arcos. Mulero añade que las intervenciones deben ser guiadas por profesionales que aplican estrategias cognitivo conductuales "teniendo muy en cuenta las experiencias y bagajes emocionales de la persona para que tome conciencia de los esquemas mentales, creencias y valores subyacentes en sus conductas".

Es importante la comprensión y la motivación orientada a la práctica asertiva y el respeto por uno mismo Xavier Guix — Psicólogo y escritor

A partir de aquí se trabaja la asertividad, con técnicas para tener experiencias que cambien progresivamente el comportamiento. Ahí, según Arcos, entran entrenamientos en habilidades sociales. O fijándose en personas que sí tienen estas habilidades. "Es importante-añade Guix- la comprensión y la motivación orientada a la práctica asertiva y el respeto por uno mismo". En suma, "acoger con empatía y responder con firmeza, para que el sí y el "no" sean claros y definitivos".

La buena noticia, según los profesionales, es que es relativamente sencillo lograr cambios. A veces una conversación con un amigo puede ser un gran primer paso. Los resultados valen la pena, añaden.

5. Explicar los beneficios

¿Qué gana una persona que sabe decir "no"? "Se gana en autocuidado, salud mental y física y tiempo de calidad dedicado a aspectos relevantes de valor", describe Mulero. No es fácil porque "venimos de una educación en que la tendencia era un extremo -el estilo pasivo- u otro -el agresivo-, con lo cual la persona con un estilo pasivo soporta todo tipo de situaciones hasta que llega a un extremo y actúa con rabia o ira". Este estallido, corrobora Arcos, es habitual: "No es infrecuente oscilar de conductas pasivas a momentos agresivos".

Para Guix, la ventaja de saber decir "no" es, además de la autoconfianza, "respeto de los demás" porque "cuando nos mostramos firmes y serenos ante lo que queremos y no queremos" nos mostramos como una persona segura ante los demás. "Hacernos respetar es una de las mayores fuentes de amor propio que hay que conjugar con el amor al prójimo". Y es que, concluye el psicólogo, "cuando decimos no, inevitablemente decimos sí a otra cosa". Mar Arcos abunda en esta idea: "una vez empiezas a exteriorizar el bienestar que te genera el cambio, las consecuencias en el entorno no son tan negativas como pensabas; ahora bien, si este entorno no tolera que alguien se salga de lo establecido, esto te puede hacer plantearte si te interesa esa persona que te rechaza por decir lo que quieres e igual no la quieres en tu vida".

6. Leer

Existen varias recomendaciones para leer al respecto. Desde los cuentos para los más pequeños, como "El superNO", de Màriam Ben-Arab y Montserrat Balada, hasta opciones de la literatura como 'Los ojos del hermano eterno', de Stefan Sweig, recomendada por Xavier Vidal, propietario de las librerías Nollegiu y colaborador de SanaMente.

En cuanto a los libros de autoayuda, Mar Arcos advierte de que "las recetas fáciles de pocos pasos son sumamente reduccionistas; sí, se trata de ideas de cambio sencillas pero uno se las ha de personalizar y no es lo mismo pensar en cómo debería ser que aplicarlo. Dicho ello, la divulgación es positiva siempre que no intentemos pensar que todas las personas encajarán igual". Es decir, que las seis claves para aprender a decir "no" son un punto de partida. No una solución mágica.