Maria José Valiente, psicóloga: "Tener hijos no es un ítem más a cumplir, como si fueras al supermercado"

La cuestión de los hijos, especialmente la decisión de tener o no tenerlos, es un tema profundo, delicado y personal, que puede afectar a valores, creencias, expectativas familiares, demográficas y sociales, así como a experiencias personales y deseos muy íntimos en la vida de una persona. Las personas que deciden no tener hijos porque lo considera una responsabilidad muy grande no son egoistas. A menudo, es gente muy sensible y consciente, que se conoce bien; que no les gusta tener hijos porque "toca", y que por lo general no temen la soledad ni el envejecimiento.

Motivos para tener hijos

1- Crear una familia.

2- Dejar un legado.

3. Responder a un llamamiento instintivo.

4. Amor por los niños.

5. Taranano personal cuidador.

6. Necesidad de dar sentido a la propia vida.

7. Presión social por la edad. "Se me pasará el arroz".

8. Reparar o repetir la vivencia vivida en casa.

Motivaciones por no tener hijos.

1. No oír la llamada instintiva de procrear.

2. Deseo prioritario de libertad personal.

3. No encontrar a la pareja acertada.

4. Priorizar la vida de pareja sin hijos,

5. No tener tiempo de calidad para ofrecer.

6. No querer ser una familia monoparental.

7. No agradar el mundo tal y como está.

8. Miedo a no estar a la altura de la responsabilidad.

9. Traumas infantiles que generan rechazo a asumir la edad infantil de los posibles hijos.

10. Motivos económicos.

Vivencias y contradicciones

Muchas personas que tienen hijos se sienten agradecidas o consideran que no han hecho nada mejor en su vida. Pero muchas de estas personas a veces se sienten a la vez cansadas o frustradas, mientras que, paradójicamente, muchas personas que no las tienen porque eligen la libertad explican que a veces sienten vacío existencial o que les parece que no les quedan preguntas no resueltas.

Ninguna de las dos opciones, tenerlos o no, implica ninguna garantía de felicidad o de plenitud, porque cada persona es única Maria José Valiente — Psicóloga

Ninguna de las dos opciones implica ninguna garantía de felicidad o de plenitud, porque cada persona es única y cada experiencia también. No necesariamente una mujer ha de ttener la llamada de la maternidad. Lo que no puede ser es tener hijos poerque se te pasa el arroz, porque te haces mayor, porque es un ítem a cumplir. ¿No es egoísta tenerlos solo porque no se diga que no tengo? Hay que saber el motivo apra tener hijos.

La mirada o presión social

A menudo, especialmente a las mujeres, se las valora mucho por el rol de madres, por lo que si no tienen hijos es posible que la sociedad, amigos e incluso la propia familia las haga sentir como carentes de una experiencia impescindible, o sentirse juzgadas como personas egoístas y superficiales.

Barcelona 18/03/2025 María José Valiente, psicóloga y colaboradora de ‘Sanamente’, posa en la avda Gaudí Fotografía de Ferran Nadeu / Ferrán Nadeu / EPC

Tenemos mucho amor por dar, a los hijos o a otras personas o dejando un mundo mejor María José Valiente — Psicóloga

Sin embargo, recientemente parece que se va respetando y normalizando cada vez más el hecho de que cada persona pueda elegir si tiene o no tiene hijos de forma libre y sin sentirse juzgada por nadie. De hehco, tenemos mucho amor por dar, a los hijos o a otras personas o dejando un mundo mejor.

Tus hijos no son tus hijos

El amor que no se encarrila de un modo no se pierde, lo das de muchas otras maneras. Acabo con un poema de Khalii Gibrán: "Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No tienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Pedes darles tu amor, pero no tus pensamientos. Pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas".