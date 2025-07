Me enamoraba siempre de quien no me quería, hasta que entendí mi estilo de apego

Muchas personas atraviesan relaciones marcadas por un patrón repetido: se enamoran de quienes no les corresponden, no se comprometen o simplemente no están disponibles emocionalmente. Este tipo de vínculos suele generar una combinación dolorosa de esperanza, ansiedad y frustración. Lo paradójico es que, a pesar de reconocer que la otra persona no ofrece lo que se necesita, el vínculo se sostiene, incluso se intensifica. Amar, en estos casos, duele más de lo que reconforta.

El problema no suele estar en la intensidad del amor, sino en la forma en que se construye y se sostiene. Lo que empieza como una atracción puede transformarse en obsesión, dependencia emocional o una constante necesidad de validación. Y cuando ese amor no es correspondido, aparece una herida profunda: la de sentirse poco merecedor de afecto real.

Este tipo de experiencias lleva a muchas personas a cuestionarse: ¿por qué me atrae quien no puede o no quiere quererme? ¿Qué hace que me enganche tanto a alguien que me ignora, me rechaza o mantiene distancia? La respuesta, en muchos casos, tiene que ver con los estilos de apego, es decir, con la forma en que aprendimos a vincularnos emocionalmente desde la infancia y que replicamos, muchas veces sin darnos cuenta, en la vida adulta.

Comprendiendo el apego ansioso: un mapa emocional heredado

El apego ansioso se desarrolla, en general, en contextos donde el afecto y la seguridad emocional no fueron consistentes. Esto no implica necesariamente maltrato, pero sí una vivencia repetida de ambigüedad: cariño que aparece y desaparece, atención impredecible o figuras de cuidado que respondían de forma errática. Como consecuencia, la persona aprende a hiperactivar sus emociones para intentar mantener la conexión.

Una persona con apego ansioso suele tener miedo al abandono, necesidad constante de confirmación, y una tendencia a interpretar cualquier distancia como señal de desamor. Además, tiende a idealizar a las parejas, tolerar comportamientos evitativos o poco afectivos, y justificar actitudes que le causan sufrimiento con tal de no perder el vínculo.

Este patrón no se elige de manera consciente. Es un reflejo emocional aprendido que se activa automáticamente cuando se experimenta cercanía afectiva. Y aquí aparece un fenómeno curioso: muchas personas con apego ansioso se sienten especialmente atraídas por quienes tienen un estilo de apego evitativo, es decir, personas que temen la intimidad y tienden a tomar distancia cuando la relación se vuelve emocionalmente intensa.

Esa dinámica entre uno que busca cercanía desesperadamente y otro que se aleja para protegerse crea una relación altamente inestable, pero adictiva. La persona con apego ansioso se engancha precisamente porque el vínculo activa todas sus heridas: la espera, la ansiedad, la idealización, el esfuerzo constante por ser querible. Es una trampa emocional que se repite una y otra vez, hasta que se toma conciencia.

Diez formas en las que el apego ansioso me llevó a amar a quien no me quería

Enamorarse de quien no quiere comprometerse no es una casualidad, ni una maldición repetida, ni una debilidad de carácter. Muchas veces, es el reflejo de un estilo de apego que se formó mucho antes de empezar a amar en la adultez. Cuando se arrastra un patrón ansioso, es fácil confundirse y sentirse atraído por quienes activan esa misma ansiedad.

Estas son las diez formas en las que el apego ansioso me llevó a amar a quien no me quería:

1. Confundía intensidad con amor

Cuando alguien despertaba una emoción muy fuerte, pensaba que era amor verdadero. Pero muchas veces era ansiedad. El miedo a perderlo aumentaba mi deseo, no porque hubiera amor, sino porque había incertidumbre.

2. Me sentía responsable de hacer que la relación funcionara

Si la otra persona se alejaba, yo me culpaba. Creía que, si me esforzaba más, si era más paciente o más comprensivo, lograría que me quisiera. Me colocaba en un rol que me desgastaba emocionalmente.

3. Tolera rechazos como si fueran pruebas que debía superar

No interpretaba la falta de interés como un límite, sino como un reto. Pensaba que, si insistía lo suficiente, esa persona terminaría por amarme. Cada gesto de afecto esporádico lo magnificaba, y así me aferraba.

4. Idealizaba a quien me mostraba indiferencia

Cuanto más inaccesible era alguien, más lo idealizaba. Le atribuía cualidades que no necesariamente tenía. Convertía el afecto en una meta, en lugar de entenderlo como algo recíproco y espontáneo.

5. Evitaba relaciones con personas disponibles

Cuando alguien me ofrecía una conexión sana y constante, me aburría o no me sentía igual de atraído. No entendía que lo que llamaba "falta de chispa" era en realidad estabilidad emocional, algo que no reconocía como seguro.

6. Medía mi valor según cómo me trataba la otra persona

Si se mostraba frío o distante, pensaba que era porque yo no era suficiente. No podía ver que era su estilo de apego, no un reflejo de mi valía.

7. Entraba en una montaña rusa emocional constante

Me volvía adicto al vaivén emocional: una llamada me alegraba el día, una demora en responder me hundía. Toda mi estabilidad dependía de lo que la otra persona hiciera o no hiciera.

8. Confundía amor con necesidad

Decía que amaba, pero lo que sentía muchas veces era angustia. Lo que quería era no sentirme solo, no enfrentar mis vacíos, no tocar mis heridas.

9. Esperaba que me eligieran para sentirme seguro

Ponía mi seguridad emocional en manos ajenas. Necesitaba que el otro me dijera que me quería para sentirme tranquilo conmigo mismo.

10. Repetía el patrón sin entender por qué

Una y otra vez me sentía atraído por personas similares: distantes, poco disponibles, emocionalmente inaccesibles. Y cada vez, me culpaba por no ser suficiente, sin entender que estaba atrapado en un patrón de apego.

Qué cambia cuando entiendes tu estilo de apego (y cómo sanarlo)

El primer gran cambio sucede cuando se pone nombre a lo que ocurre. Entender que se tiene un estilo de apego ansioso no es una etiqueta, sino una forma de tomar conciencia sobre cómo y por qué se elige a ciertas personas. Esta conciencia permite salir del círculo de la culpa y empezar a actuar desde un lugar más sano y libre.

Una vez que se identifica el patrón, se puede empezar a trabajar en el vínculo con uno mismo. Aprender a autorregular las emociones, a calmar la ansiedad sin necesidad de que otra persona lo haga, a identificar las señales de alarma en una relación y, sobre todo, a diferenciar entre atracción emocional y conexión saludable.

Además, se comienza a valorar relaciones con personas que sí están disponibles emocionalmente. Al principio puede parecer extraño o incluso aburrido, porque no hay la misma intensidad. Pero con el tiempo, esa tranquilidad se transforma en seguridad. Se deja de romantizar el sufrimiento y se aprende a querer desde la reciprocidad, no desde la carencia.

Sanar el apego ansioso no es un proceso inmediato. Requiere tiempo, autocompasión y, en muchos casos, revisar las historias familiares y afectivas del pasado. Pero es un camino que vale la pena, porque permite construir vínculos más estables, profundos y, sobre todo, menos dolorosos. Vincularse desde un lugar sano no solo mejora las relaciones, también transforma la manera en que una persona se ve a sí misma.

Y hay que tener en cuenta que, cuando se empieza a mirar hacia adentro y se entienden las dinámicas emocionales que se repiten, todo puede cambiar. El amor deja de doler, la elección se vuelve más consciente, y la autoestima no depende de ser correspondido. Aprender a reconocer el propio estilo de apego es el primer paso para transformar el tipo de relaciones que se construyen.

Al final, no se trata solo de encontrar a alguien que nos quiera. Se trata también de aprender a quererse de un modo que no duela, que no suplique, que no necesite constantemente pruebas para sentirse merecedor de amor. Porque cuando ese vínculo con uno mismo está reparado, se empieza a elegir desde la paz, no desde la necesidad.

* Ángel Rull, psicólogo.