Buenaventura del Charco, psicólogo, sobre la autoayuda: "Es como las telenovelas o el porno"

El contenido, libros y charlas de autoayuda son para muchos una forma de crecimiento personal para sacar la mejor versión de uno mismo. Son productos que tienen cada vez más éxito y, en consecuencia, también quienes hablan de ellos.

A este tema se refiere el psicólogo Buenaventura del Charco en el canal de YouTube de Libertad sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad, que cuenta a principios de julio con más de mil seguidores en su perfil de Instagram.

"No se implementa en la vida real"

Del Charco es contundente: la autoayuda "es como las telenovelas o el porno". Las telenovelas no se parecen al amor real. El porno no se parece al sexo real, pues la autoayuda no se parece a la psicología real.

Otro problema que señala el psicólogo sobre las conferencias y libros de autoayuda es la falta de experiencia y que la gente que da esas conferencias o escribe esos libros no los implementa en la vida real: "Es como una persona que va a la guerra de Ucrania y se estudia los mapas", explica.

"No ha estado en una trinchera en la vida con un rifle. ¿Ese tío sabe lo que es la guerra? No tiene ni idea... es un teórico". De Charo dice que muchas veces se basan en estudios científicos o en buenas teorías, pero que el problema es que lo está diciendo alguien que no los implementa en la vida real.

"Sobre el papel es todo muy fácil..."

"Sobre el papel y la teoría todo es mucho más fácil" dice el psicólogo. "Y no solo pasa con la autoayuda: con la investigación científica también. Hay tratamientos que funcionan muy bien, pero luego no es posible implementarlo en el mundo real porque o no se dan las condiciones o es más complicado".

Del Charco hace otra comparación para explicar los problemas que tiene la autoayuda, y lo hace con un método educativo: el Montessori: "Este método es totalmente cierto, pero claro, lo han investigado y probado en una clase con cinco niños y una maestra. Ahora vete tú a un colegio público con 20 niños, donde cada niño es de una cultura y muchos no hablan el idioma, cuatro de ellos tienen hiperactividad, otro tiene autismo y otro, problemas de lenguaje y de lectura... aplique el Montessori".

"Solo funciona si tienes..."

El psicólogo continúa hablando de la autoayuda, explicando que él cree que hay muchas cosas que se plantean en los libros de autoayuda que funcionan, pero que es necesario que se den las condiciones de vida óptimas para poder implementarlo: "Levántate a las 5 de la mañana, haz una hora de meditación y una de deporte. 100% que va a tener un gran impacto en ti. Ahora, cuando tienes dos niños, un trabajo a turno partido y vives a 40 minutos en metro de tu trabajo… ¿De dónde sacas esa hora y media?", se pregunta Del Charco.