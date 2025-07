Rafael Santandreu, psicólogo, da la clave para tener una relación de pareja sana y feliz: "El amor crece"

Mantener una relación de pareja saludable es cuestión de compromiso, comunicación y crecimiento mutuo. En un mundo donde el estrés diario y las exigencias externas pueden afectar la convivencia, aprender a fortalecer el vínculo amoroso se vuelve esencial.

El psicólogo y escritor Rafael Santandreu ha compartido en su Instagram, donde acumula más de 220 mil seguidores, una de las claves para tener una relación de pareja sana y feliz. "Haz esto con tu pareja y mejorará tu relación", asegura.

Sugerir en vez de obligar

Santandreu habla de sugerir en vez de obligar. "Sugerencias en lugar de quejas. Amor en lugar de exigencias. Psicología inversa en lugar de presión", explica el psicólogo.

La psicóloga social Rosa Rabbani habla del arte de hablar y escuchar. Es decir, la importancia de cultivar comentarios positivos y escuchar activamente. En esta línea se sitúa Santandreu, que explica que "cuando expresamos lo que nos gustaría sin convertirlo en una obligación, el otro se relaja… ¡y presta más atención!".

"Así, quitamos dramatismo, dejamos espacio y el amor crece", simplifica.

Modificar la manera de pensar

Rafael Santandreu pone un ejemplo para ilustrar este enfoque. "Me gustaría que no le chillases nunca al niño... pero si no lo haces, te querré siempre igual". Una frase que extrae de uno de sus libros, 'El arte de no amargarse la vida'.

Publicado en 2011, el libro busca concienciar sobre el hecho de que todo el mundo puede aprender a ser más fuerte y equilibrado emocionalmente a través de la modificación de la manera de pensar, del diálogo interno.

Las parejas también se tienen que enfrentar a crisis. Momentos que no tienen por qué ser el fin de una relación, sino oportunidades de crecimiento. La psicóloga Rabbani sugiere abordar estas dificultades con paciencia y empatía.