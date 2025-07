Las entidades anti estigma aplauden a Ricky Rubio por hablar abiertamente de salud mental

Las principales entidades sociales que luchan por la mejora de la salud mental y contra el estigma aplauden el mensaje trasmitido por Ricky Rubio, jugador profesional de baloncesto, en la entrevista de este domingo en 'Lo de Évole' de La Sexta. Las organizaciones elogian la sinceridad y el valor pedagógico de las reflexiones de Rubio, que en la entrevista entre otras cuestiones explicó la depresión por la que pasó y la idea de acabar con su vida.

Ariadna Rogero, responsable del área de medios y activismo de Obertament, se felicita porque la entrevista es una buena praxis "contra la estigmatización de la salud mental y promueve la prevención del suicidio". Antonio Serrano, de la entidad Amb Experiència Pròpia, coincide en subrayar la importancia de que figuras como Rubio u otras personas mediáticas puedan hablar sobre salud mental "porque ayuda a normalizarla".

Las personas anónimas, también

Rogero destaca que la entrevista se emitiera en horario de máxima audiencia, y en ella el jugador hablara "abiertamente y en profundidad" de los distintos factores que le han llevado al malestar emocional y cómo lo está afrontando. No obstante, la responsable de medios de Obertament subraya que "son las historias de personas anónimas que, no de forma puntual sino de manera continuada, aparecen representadas en los medios de comunicación las que pueden tener un mayor impacto" para reducir el estigma, porque la población se puede sentir identificada con ellas.

Son las historias de personas anónimas las que pueden tener un mayor impacto Ariadna Rogero — Responsable de medios y activismo de Obertament

Autoestigma

Serrano destaca que en la larga conversación de Évole con el deportista, Ricky Rubio habló de la autoexigencia y de la incapacidad de mostrar los sentimientos en el mundo del baloncesto profesional. De hecho, en un momento de la conversación, Rubio explica que en una entrevista a un medio de comunicación norteamericana explicó parte de sus problemas, y al poco tiempo un jugador veterano de la NBA le dijo: "Te voy a dar un consejo, no enseñes en la prensa ningún punto débil tuyo porque van a ir a por ti, aquí todos somos tiburones y cuando olemos sangre vamos a por ti" por lo cual Rubio admite que "no podía enseñar mi vulnerabilidad y me vi como en un mundo donde todo tiene que ser falso y bonito para triunfar".

El jugador también explica cómo la competitividad extrema le provocaba problemas porque siempre consideraba que no había hecho lo suficiente en la cancha.

Un jugador veterano me dijo: 'no enseñes en la prensa ningún punto débil tuyo porque van a ir a por ti' Ricky Rubio — Jugador profesional de baloncesto

Para Serrano "todo esto lo resumiría en una sola palabra, autoestigma, el sentimiento de culpa, de que haga lo que haga no es suficiente, y que soy peor; es un sentimiento muy común entre todas las personas que hemos pasado por un problema de salud mental".

Poder hablar

El integrante de AEP añade: "Las personas somos como ollas a presión, la válvula para liberar el malestar emocional es hablar, poder expresar nuestras emociones y poder sentirnos vulnerables si es necesario, ya que gozamos de un sitio seguro emocionalmente para poder hacerlo". Serrano se felicita de la entrevista porque se trata de poder hablar "en casa, en el instituto, en el trabajo", ya que "mientras siga sin hacerse de forma segura seguirá habiendo estigma y adolescentes que seguirán sufriendo por no poder expresar su malestar emocional". Serrano advierte, con todo, de la necesidad de que lo dicho por Rubio no se acabe convirtiendo en un "mental washing", es decir, en un mero filtro de Instagram.

Todo o nada

El jugador, al respecto, habla claramente de la presión mediática, porque debutó en competición ACB con 14 años y entonces "el cerebro no lo tienes desarrollado" para afrontar un mundo "que puede ser canibal". Para ello insiste en la necesidad de "tener unas bases "mentales" para poder "soportar" la experiencia y superar una visión del juego sin grises, en la que se pasaba de hacerlo todo bien si ganaba a todo mal si perdía un partido. "No había grises en mi vida, era todo o nada", admite.