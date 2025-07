El deseo de encajar en el colectivo LGTBIQ+ también puede dañar tu autoestima (y así es como ocurre)

La necesidad de pertenecer a un grupo es una característica inherente al ser humano, y el colectivo LGTBIQ+ no es una excepción. Este grupo representa un espacio seguro, afirmativo y creativo donde muchas personas encuentran respaldo emocional y libertad para expresarse. Sin embargo, ese mismo anhelo de aceptación puede generar tensiones internas cuando la persona percibe que no cumple con ciertas expectativas sociales o culturales dentro del grupo.

Cuando alguien no se ajusta a las normas tácitas que imperan en ciertos círculos LGTBIQ+, puede surgir una sensación de exclusión. Estas normas pueden estar relacionadas con la forma de vestir, los roles de género, las prácticas sociales o incluso la forma de manifestar la orientación o la identidad. La persona puede comenzar a compararse y sentir que cualquier desviación la convierte en una especie de “otra” que no es bien recibida.

Además, esta comparación constante puede, paradójicamente, socavar la autoestima. Cuanto más se centra la mirada en lo que no encaja, mayor es la sensación de insuficiencia personal. En consecuencia, se genera un desgaste emocional que va más allá de la simple necesidad de sentirse parte de un grupo: se convierte en una lucha interna por estar lo "suficientemente bien" dentro de la comunidad que, en principio, debería amparar.

Diez formas en las que el deseo de encajar en el colectivo LGTBIQ+ también puede dañar tu autoestima

El deseo de pertenecer al colectivo LGTBIQ+ es normal y positivo: simboliza la búsqueda de un espacio de reconocimiento y libertad. No obstante, cuando este deseo se convierte en una exigencia, la experiencia puede transformarse en una fuente de inseguridad y deterioro de la autoestima. El uso de comparaciones, la búsqueda de aprobación externa y la percepción de no encajar en ciertos modelos son elementos que pueden dañar la valoración personal.

Estas son las diez formas en las que el deseo de encajar en el colectivo LGTBIQ+ también puede dañar tu autoestima:

1. Comparación constante con modelos hegemónicos

Muchas veces se recurre a referentes visibles (influencers, activistas, celebridades) como estándar de aceptación. La persona puede sentir que, mientras no tenga esa apariencia, esa actitud o ese estatus, no será valorada o reconocida dentro de la comunidad. Esta comparación genera sentimientos de inferioridad y restarle valor a la propia singularidad.

2. Presión por ajustarse a roles de expresión de género

Aunque avanzar en diversidad de género es positivo, algunas subculturas dentro del colectivo establecen expectativas fuertes: por ejemplo, expresar masculinidad o feminidad de un modo muy marcado. La persona que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino puede sentir que no encaja, lo cual menoscaba su autoestima al creer que su identidad no es "válida" o "real".

3. Idealización del activismo visible

El activismo frente a la reivindicación de derechos es valioso, pero existe la percepción de que quienes no participan públicamente o no se reconocen como activistas no son personas "comprometidas" o "auténticas". Esto puede generar sentimientos de culpa o insuficiencia por no desempeñar un rol visible, incluso cuando se vive la propia identidad de un modo profundo y personal.

4. Inseguridad frente a la diversidad dentro del colectivo

La comunidad LGTBIQ+ no es homogénea: contiene múltiples orientaciones, identidades y modos de vivir. Compararse con personas trans, queer, no binarias, bisexuales o pansexuales sin percibir una conexión inmediata puede llevar a cuestionar la propia legitimidad. Esto genera tensiones internas al no sentirse "lo suficientemente parte" frente a los estándares no establecidos.

5. Miedo al rechazo o a ser juzgado

En algunos espacios sociales LGTBIQ+, existe la creencia de que ciertos comportamientos o identidades no son bienvenidos. Aunque muchas veces es infundado, este miedo detrás del deseo de encajar puede erosionar la seguridad personal, llevando a evitar la expresión auténtica por temor a ser rechazada.

6. Sobrecarga por la necesidad de demostrar "cómo ser gay/lesbiana/trans"

Algunas personas sienten que tienen que "dar ejemplo" o comportarse de una forma específica para representar bien al colectivo. Esta autoexigencia crea presión constante: la persona siente que debe estar siempre en "modo correcto", lo cual genera desgaste mental y baja autoestima al preguntarse si lo está haciendo bien.

7. Ansiedad por ser percibide como "suficientemente queer"

La etiqueta "queer" se asocia muchas veces con creatividad, desbordamiento de normas y activismo social. A quienes no se sienten especialmente visibles o combativos puede provocárseles inseguridad por no encajar en esa imagen arquetípica, sintiéndose menos queer que otras.

8. Fatiga de la "presencia visible"

Hay quienes deciden mantener una presencia más discreta por razones personales, laborales o familiares. No participar en eventos, manifestaciones o grupos públicos puede hacerles sentir que no están señalando "lo suficiente" su pertenencia, debilitando su valoración como personas LGTBIQ+ y minando su confianza personal.

9. Autoestima condicionada por validación externa

Algunas veces, la autoestima en relación con el colectivo está demasiado vinculada a la aprobación de otros miembros. Si por cualquier motivo esa aprobación no llega, la persona puede sentirse temporalmente desplazada o menospreciada. Esta interdependencia emocional estrecha la autoestima a factores externos, haciéndola frágil y dependiente.

10. Pérdida de autenticidad en función de la aceptación

El deseo de encajar puede llevar a la persona a modificar su identidad, expresión, discursos o comportamientos. Aunque esto puede acercar a la aceptación de algunos, suele estar acompañado de una sensación de que algo muy personal queda suscrito o negado. Esa pérdida de autenticidad daña profundamente la autoestima porque altera la relación consigo mismo.

Factores que amplifican el impacto negativo en la autoestima

La magnitud del daño que puede sufrirse varía según varios factores: el entorno familiar y social, la historia personal, las experiencias previas de discriminación, y el estilo de apego emocional. Por ejemplo, quienes han experimentado rechazo familiar o social por su orientación suelen tener una autoestima más frágil, por lo que el impacto de no sentirse plenamente parte del colectivo puede ser más intenso.

Asimismo, el uso frecuente de redes sociales acelera comparaciones constantes. Ver personas que lucen vidas "más LGTBIQ+", con relaciones abiertas, activismo visible o representatividad mediática, puede alimentar la sensación de insuficiencia emocional. Al mismo tiempo, se reduce el contacto real y nutritivo con otras personas, sustituyéndolo por deseos de aprobación digital. Esto agrava la fractura entre lo real y lo deseado emocionalmente.

También interviene el tipo de espacios que se frecuentan dentro del colectivo. Algunos entornos, más centrados en la fiesta o el activismo, pueden ser menos receptivos a quien desea una vida tranquila, con pareja monógama o con un perfil más discreto. En contextos donde se valoran las identidades llamativas o las trayectorias visibles, la persona más reservada puede sentir que no tiene cabida y que su experiencia no es igualmente válida.

De igual manera, el sistema de valores propio y las expectativas generacionales influyen. Quienes son más jóvenes pueden sentirse presionades por versiones más militantes del colectivo. Mientras que personas mayores o de entornos rurales pueden percibir que no satisfacen las "normas progresistas" más recientes. Esa diferencia de expectativas genera fricción interna, al no sentirse comprendides ni parte de una narrativa única.

Estrategias para fortalecer la autoestima sin renunciar a pertenecer

Para sanar esa tensión entre desear pertenecer y cuidar la autoestima, conviene adoptar una mirada interna y un enfoque práctico. Primero, es esencial reconocer que no existe una única forma de ser parte del colectivo LGTBIQ+. Cada persona construye su identidad de manera única y válida: la diversidad interna es lo que enriquece al grupo.

En segundo lugar, conviene centrarse en relaciones genuinas más que en apariencias. Buscar espacios o personas en los que se sienta confianza y aceptación sin necesidad de performar o esconder aspectos propios. La pertenencia se fortalece cuando es compartida desde la autenticidad, no desde la necesidad de sentirse "suficientemente LGTBIQ+".

También es útil promover la autoafirmación: prácticas como la escritura de las propias fortalezas, términos que definen la identidad, logros conseguidos y formas de ser que se valoran. Tomar conciencia de lo propio contribuye a que la validación interna gane fuerza frente a la externa. A largo plazo, esto mejora la autoestima y reduce la ansiedad por encajar forzosamente.

Participar en espacios diversos ayuda igualmente. No limitarse a un solo tipo de entorno o grupo, sino experimentar comunidades de distintas tendencias, edades y orientaciones. Esta exposición refuerza la idea de que la comunidad LGTBIQ+ es plural y siempre existe un lugar donde sentirse comprendide, sin necesidad de moldearse para encajar.

Y hay que recordar que existen caminos para equilibrar el deseo de pertenencia con un amor propio sólido. Reconocer la legitimidad de la identidad propia, relacionarse con espacios y personas afines, fomentar la autenticidad y cultivar la autoafirmación son estrategias que permiten integración social sin poner en riesgo la estabilidad emocional. La autoestima no disminuye al reconocer las propias particularidades, sino que se fortalece cuando se vive desde la verdad.

En definitiva, cada persona LGTBIQ+ tiene derecho a encontrar un lugar donde sentirse parte, sin tener que renunciar a lo que es. La comunidad encuentra su fuerza en la diversidad interna, no en la uniformidad. Y desde esa diversidad, cada camino cuenta, cada identidad es valiosa, y cada forma de pertenecer es legítima.

* Ángel Rull, psicólogo.