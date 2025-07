Silvia Congost, psicóloga, explica cómo salir de la dependencia emocional en una relación: "Eso es lo que hace esa adicción"

Algunas actitudes en la pareja hacen que esa relación idílica acabe convirtiéndose en una tóxica con el paso del tiempo. Y pese a darse cuenta de estos comportamientos arraigados, es difícil dar el paso y decir adiós porque se ha desarrollado dependencia emocional. La psicóloga Silvia Congost ayuda a identificar estas actitudes y a aprender a desprenderse de estos vínculos que no son saludables.

"Quedar atrapados en relaciones en las que hay dependencia emocional es algo mucho más frecuente de lo que de lo que imaginamos", advierte la psicóloga en un programa de RNE. "Le pasa a muchísima gente y no te das cuenta de que no estás bien. O sea, hay momentos en los que sí tomas conciencia de que ahí no debes quedarte, pero sientes, debido a esa dependencia, un pánico terrible a quedarte sin esa persona", reconoce.

Congost admite que aunque "ya veo que no es el lugar en el que debo estar", los implicados se ven incapaces de dejar la relación. "Ese pánico te paraliza y conectas con el miedo a no ser capaz de seguir sin él o ella. Eso es lo que hace esa adicción. La dependencia emocional no deja de ser una adicción", recuerda.

Para poder salir de esa adicción es necesario "entender qué es lo que le pasa, entender de qué hablamos cuando hablamos de dependencia". La psicóloga enfatiza en que "no estás loco, no eres tonta, lo que pasa es que te has enganchado a esa persona".

Silvia Congost explica que el "cerebro siente que necesita a esa persona aunque no sea así" y que "es muy importante comprender por qué te ha pasado eso, es decir, cómo has llegado a engancharte". Para salir de una relación tóxica debes identificar "cuáles eran esas señales que te indicaban desde el principio que esa persona no te estaba tratando bien o que ahí no era y tú decidiste ignorar para no perder a esa persona que tienes al lado".

"Tienes que hacer un proceso para fortalecer y reconstruir tu autoestima, para volver a conectar contigo con tu esencia, para volver a recordar quién eras tú antes de esa relación, qué te gustaba, qué cosas hacías y te llenaban. Y a partir de ahí ya empezar a enfocarte en tu futuro, en qué es lo que quieres construir", finaliza la psicóloga.