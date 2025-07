Mario Alonso Puig, médico y experto en salud mental: "Al final lo que cuenta es la huella que deja tu ser, no tu tener"

El cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal Mario Alonso Puig lleva toda su carrera profesional investigando cómo desplegar el potencial humano, sobretodo en momentos de desafío, incertidumbre y cambio.

El éxito, en estos tiempos, cada vez se mide más en bienes materiales y cuentas bancarias. Y a veces se nos puede olvidar lo más importante: el impacto que dejamos en las personas, los valores que transmitimos y la inspiración que generamos.

Recientemente, el experto Alonso Puig ha abordado la grandeza en un pódcast. ¿Cómo se mide la grandeza de una persona? "La auténtica grandeza no se cifra en dólares, coches o títulos, sino en la energía vital que entregas para crear, sanar e inspirar. Al final del viaje, lo que cuenta es la huella que deja tu ser, no tu tener", resume.

Esta persona vale un millón de dolares

"Hay una expresión en inglés para mí poco afortunada que es "This person is worth one million dollar" (Esta persona vale un millón de dólares). ¿Pero cómo una persona va a valer un millón de dolares? Quiere decir que esa persona tiene un millón de dólares pero fíjate como el lenguaje dice que vale tanto como tiene", cuenta.

Para ciertas personas, el valor de una persona va definido por lo que tiene. Nada más lejos de la realidad. "¿Desde cuándo el valor de una persona ha sido definido por lo que tiene?". se pregunta el experto.

"Pero si es nuestra sociedad, de la que formamos parte todos y por tanto somos responsables de cambiarlo, dice que no, que el valor de esa persona depende de lo que tiene... No, el verdadero valor de una persona no depende de lo que tiene, depende de lo que es capaz de dar, de lo que es capaz de contribuir, de lo que es capaz de transformar", asegura Alonso Puig.

Además, cuenta, nuestra naturaleza tiende a valorar más, de forma natural, la huella que dejamos. "El ser humano lo tiene tapado por un montón de confusión pero en su esencia es lo que anhela, porque eso es lo que se va a llevar cuando se vaya de este mundo. En el día previo no va a decir ¿cómo tengo la cuenta en el banco? o no me puedo llevar ese cochazo. Dirá, ¿qué huella dejo en el mundo?".