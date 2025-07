Qué significa que acaricies a un perro cuando lo ves, según la psicología

Confiésalo: alguna vez has ido caminando por un parque, por la montaña e incluso por la calle, se te ha acercado un perro curioso y no has podido dejar de acariciarlo.

Los más perrunos, incluso, pueden estar un buen rato acariciándolo, saludándolo o incluso jugando con él. Los que menos, probablemente se limitan a tocarlos tímidamente, sonreír al dueño y seguir su camino.

Seas o no perruno, es una situación cotidiana que a todos no ha pasado alguna vez.

Beneficios emocionales

Pero lo que quizás no sepas es que, detrás de estas pequeñas interacciones, hay muchos beneficios emocionales para las personas.

Un estudio de las universidades de Florida, Carroll y Marquette ha revelado las múltiples características positivas que esconde el que siempre acaricies a perros cuando ves a uno.

El estudio revela que el contacto físico con los perros alivia de manera inmediata el estrés. Además, fomenta vínculos afectivos.

"Ánimo más relajado"

Los autores detrás del estudio explican el porqué de este resultado: "La compañía de los perros ayuda a regular la presión arterial y la frecuencia cardiaca, promoviendo un estado de ánimo más relajado".

El hecho de no solo interaccionar con animales, sino el tener uno como mascota, multiplica aún más estos beneficios emocionales: “Vivir con un perro reduce el estrés, al disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras promueve una sensación de calma y relajación”.

Características comunes de aquellos que tienen perros

El estudio de las tres universidades estadounidenses también explica qué puede significar para las personas tener un perro.

Un rasgo común de aquellos que tienen mascotas es el amor por la vida y al aire libre, ya que los paseos diarios con un perro pueden fomentar una rutina relacionada con la naturaleza y el aire libre.

El estudio también cuenta que las personas con perros suelen ser más pacientes y tolerantes, pues el cuidado diario de una mascota requiere dedicación y comprensión.

Además, acostumbran a ser más personas mucho más sensibles y afectuosas, con mayor facilidad para establecer vínculos emocionales.