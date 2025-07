Rafael Santandreu, psicólogo, explica las diferencias entre el deseo y la necesidad: "Es muy importante no traspasar nunca la línea imaginaria"

Las expectativas que cada individuo se fija de su propia vida, sobretodo en terreno profesional, pueden acabar siendo peligrosas. El psicólogo Rafael Santandreu recomienda conocer bien la diferencia entre el deseo y la necesidad para que estas perspectivas de futuro no se conviertan en un problema de salud.

"Existe una línea imaginaria entre lo que son los deseos y lo que son las necesidades, y es muy importante no traspasarla nunca, no convertir deseos legítimos en necesidades absolutas y obligaciones", ha explicado el psicólogo en una publicación en Instagram.

"Imagínate que se me ocurre ahora a mí dejar la psicología porque quiero ser actor en Hollywood", ha explicado a sus seguidores. "Lo vendo todo, me voy a Los Ángeles, empiezo a hacer un curso de actoraje y de repente, al cabo de unos años, llego a decirme, como no consiga ser actor en Hollywood, qué fracaso", ha detallado.

"Hacer un ejercicio de renuncia"

Este es el ejemplo en el que la frustración puede invadirte. "Me estoy metiendo una presión increíble y eso no te conviene en absoluto", ha recomendado. Santandreu ha recordado que el modelo más apropiado es "intentarlo unos años, tener unas experiencias increíbles, aprender inglés, aprender a ser actor..." . Y en el caso de que no funciona volver a tu ciudad y quedarte con que puedes montar "una escuela de actores, habré aprendido un montón, qué bonito habrá sido también".

"Eso es lo correcto, no convertir deseos, metas legítimas y bonitas en lastres, en obligaciones absolutas, en fuentes de estrés", ha asegurado el psicólogo. "Cada cosa que quieras hacer en tu vida, cada meta, tienes que hacer como un pequeño ejercicio también de renuncia a ello. ¿Qué pasaría si no lo consiguiese? Podría hacer esto, podría hacer esto, podría hacer esto, y yo también seré muy feliz", ha añadido.

El psicólogo pone el caso de Rafael Nadal, que pese a los éxitos, aprovechaba en las entrevistas para recordar que "es solo tenis, tirar pelotas de un lado a otro, que yo en Manacor puedo ser feliz perfectamente con mis amigos, pues me dedicaría a pescar, otra cosa". Rafal Santandreu ha afirmado que es una manera de sacarse "presión, no convertía deseos en necesidades absolutas".