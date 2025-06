Rafael Santandreu, psicólogo: "No te digas a ti mismo que la comida basura es sabrosa"

La comida basura es una tentación difícil de resistir. Comida rápida, ultraprocesada y con sabor adictivo que acaba siendo un fijo en la dieta semanal de muchas personas. De acuerdo con una encuesta de la Fundación Eroski en la revista 'Consumer', el 92% de los niños en España consume todas las semanas comida basura como hamburguesas, perritos, pizzas o patatas fritas, y el 15% lo hace tres o más veces por semana.

Unos hábitos que se acaban estableciendo ya de adultos, con consecuencias negativas para la salud. Un estudio en la revista 'Neurology' concluía que un consumo elevado de alimentos ultraprocesados podría acelerar la aparición de los primeros síntomas del párkinson.

"La fuerza del disfrute"

Llevar una vida saludable y renunciar a estos alimentos puede ser muy difícil. Para el psicólogo Rafael Santandreu, la clave es "adelgazar usando la fuerza del disfrute".

¿Cómo se consigue esto? "Se trata de activarla fuerza del disfrute en vez de la fuerza de la obligación. Aprender a ver como sabroso, como lo que más me gusta, la comida sana. En cambio, como peñazo y que no me gusta, la comida basura", resuelve Santandreu.

Si comes comida ultraprocesada con asiduidad, tu cerebro estará ya moldeado para que esta sea la comida que más satisfacción te genera. Es por ello que hay que trabajar a la inversa. "Comerte el coco para lo contrario que has hecho mucho tiempo. Nuestras emociones son producto de nuestros pensamientos. No nos afecta lo que nos sucede, nos afecta lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede y nos lo creemos", explica el psicólogo.

Una nueva realidad

Así pues, sugiere Santandreu, la clave es hacerle pensar al cerebro que la comida basura no es nada apetecible. "No te digas a ti mismo o a ti misma que la comida basura es sabrosa. Personalmente, os digo una cosa, no lo creo. Son más bien asquerosillas. En cambio, visualiza una maravillosa ensalada, un tomatito rosa de Aragón fresquísimo, un poquito de aceite de oliva mega gourmet... Nos tenemos que acostumbrar a visualizar nuestra nueva realidad. La comida fresca y vitamínica es la más buena del mundo", asegura.

Dar este paso no es nada fácil. A quién no le tientan unas frituras o unos rebozados. Según Santandreu, estas tentaciones son producto de la adicción, que hace que la mente te engañe. "Te prometo que si dejas de tomarlo, paulatinamente, dejan de apetecerte, porque tu cuerpo se libera de esa adicción y ya no te apetece", dice.

Nada de tentaciones en casa

Una de las claves es evitar que esta comida esté en casa. "Muerto el perro, se acabó la rabia. Con esto quiero decir que no tengas tentaciones en casa. La comida que engorda es adicitvia. Tiene azúcar, sustancias pesadas, pensadas para que deseemos comerlas. Hay trampa en todos esos alimentos. Tienes que no tenerlas en casa porque si no estás activando una adicción que está ahí. Si quieres comer comida basurilla, te lo puedes permitir de vez en cuando, pero fuera de casa. No lo tengas dentro de casa", explica.

Por último, hacer deporte es clave para que sea más fácil dar este click. "Tiene un gran efecto mental de inversión; ya no quieres tirarlo todo por la borda", concluye Rafael Santandreu.