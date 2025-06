Sara Bujalance, sobre los TCA: "El verano es un momento de especial riesgo, porque debemos mostrar el cuerpo"

El verano es una época especialmente delicada para las personas que conviven con un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). La exposición del cuerpo, la presión por encajar en un ideal estético y la intensificación de mensajes sobre el “cuerpo perfecto” pueden disparar el malestar y agravar los síntomas. “El verano es un momento de especial riesgo, porque debemos mostrar aquello que suele ser el foco del conflicto: el cuerpo”, alerta Sara Bujalance, presidenta de la Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB).

Aunque cualquier época del año puede activar conductas de riesgo, el calor y la reducción de capas de ropa pueden disparar la angustia y la restricción alimentaria. “Cuando una persona tiene un TCA, cualquier momento puede ser duro, pero en verano el cuerpo queda más expuesto, y eso activa con frecuencia los conflictos internos”, explica Bujalance. Lo sorprendente es que durante los meses de verano no se observa un aumento de las peticiones de ayuda. “Es cuando vuelve la rutina, pasado el verano, que recibimos muchas más consultas”, matiza.

Una presión que se disfraza de bienestar

Según Bujalance, la sociedad continúa emitiendo un mensaje claro: la valía personal pasa por el cuerpo. Este imperativo, según la presidenta de ACAB, puede hacer mucho daño. “El valor que se le da al cuerpo, la presión estética, es un factor de riesgo psicosocial para desarrollar un TCA”, subraya. En personas que están en proceso de recuperación, la situación puede volverse especialmente delicada: “Lo que habían avanzado durante el curso puede deshacerse, simplemente por tener que exponerse”.

Los ideales corporales no solo afectan por el rechazo externo, sino también desde la interiorización. “Vivimos en una sociedad que te dice que tu cuerpo debe ser de determinada manera para poder ser aceptado, querido o incluso sentirte válido como persona. Eso genera mucho sufrimiento y puede acabar derivando en un TCA”, señala Bujalance.

Además, las redes sociales, las campañas publicitarias o los mensajes sobre “vida saludable” pueden camuflar formas de sufrimiento y exigencia extrema, especialmente entre adolescentes. “Hay quienes disfrazan la obsesión con la comida o con el gimnasio de vida sana. Pero si eso te limita, te hace sufrir o te quita espacios vitales, no es salud”, insiste.

Trastornos invisibles y relatos silenciados

La anorexia y la bulimia son solo la punta del iceberg. Hay trastornos menos conocidos, como la ortorexia (obsesión por comer sano), la vigorexia (obsesión por aumentar masa muscular) o el trastorno por atracón, que suelen pasar desapercibidos. “Como no encajan con la estética que se asocia a un TCA, no se detectan y no se atiende el sufrimiento”, dice Bujalance. A esto se suma el hecho de que no reciben el mismo reconocimiento social.

Además, explica, “muchas personas con TCA tienen un peso normativo o alto, lo que contribuye a su invisibilización, porque socialmente solo asociamos el TCA a cuerpos muy delgados”. Este estigma puede retrasar el acceso al diagnóstico y cronificar el trastorno.

Volver a poner la vida en el centro

Una de las vías que propone ACAB para empezar a transformar esta realidad implica cambiar la mirada y recuperar el deseo propio. “Hay que romper con la mirada estigmatizante y abrir espacios donde las personas puedan volver a habitarse desde el respeto y el amor propio”, defiende su presidenta.

Desde ACAB trabajan para ofrecer una atención integral y comunitaria a las personas con TCA, poniendo especial énfasis en la recuperación desde la cotidianidad, la diversidad corporal y la reconstrucción del vínculo con el propio cuerpo. Con la llegada del verano, la apuesta de ACAB es clara: “no perpetuar la culpa ni el miedo, sino reivindicar el derecho a vivir el cuerpo con libertad y dignidad”.

📞 Si tú o alguien de tu entorno necesita apoyo, puedes contactar con la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB):