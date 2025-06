Lara Grau, psiquatra: "El insomnio puede generar problemas de salud mental"

Lara Grau, psiquiatra del Hospital Vall d'Hebron e integrante del comité ejecutivo de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), recibe la visita de un paciente que le dice que duerme tres horas al día, pero que duerme bien. No, esta persona no duerme bien. Es más, Grau advierte, fruto de su experiencia clínica profesional, de que el insomnio puede llevar a problemas de salud mental graves y a adicciones. Por ello, ambos problemas, si no se tratan adecuadamente, se acaban retroalimentando.

-¿Se presta suficiente atención a la importancia de dormir bien, en los centros de salud?

-A veces no se pregunta a los pacientes, y debe hacerse, para mejorar los tratamientos y valorar el estado clínico de la persona. Falta formación para saber qué trastornos existen, y para ver si cuando nos dicen 'no duermo bien', se trata de una percepción subjetiva. Es importante evaluarlo bien.

-¿Cómo afecta el insomnio -o la mala calidad del sueño- a la salud mental y viceversa?

-Es una relación bidireccional. A veces un trastorno de insomnio puede favorecer el desarrollo de otras enfermedades de salud mental. Es superfrecuente que quien tiene insomnio desarrolle adicciones en la vida adulta con el paso de los años. Y, a su vez, la mala calidad del sueño es un síntoma frecuente como la depresión y la ansiedad.

El 83,5% de los jóvenes españoles presenta algún síntoma nocturno de insomnio. / DCStudio. Freepik.

-¿Beber alcohol o fumar un porro para poder dormir, tiene alguna utilidad?

-La idea de 'voy a beber o fumar un porro o tomar un Orfidal y conseguiré dormir' lo único que provoca es alterar toda la arquitectura del sueño y no conseguir dormir bien. Y lo que provoca es añadir otra patología, la adicción. Y en patología dual, lo más frecuente es tener el sueño fragmentado: duermo dos horas y me levanto, dos horas más y me vuelvo a levantar.

-¿Qué indica el insomnio cuando ya se padecen problemas de salud mental?

-Es un factor predictor de recaídas. Cuando una persona sufre una depresión o un trastorno bipolar, el hecho de que no duerma bien nos indica que no está estable o que inicia una recaída. En el caso de los trastornos bipolares es superimportante preguntar a la persona que los sufre cómo duerme, porque si duerme menos horas de las necesarias puede estar desarrollando una fase maníaca del trastorno, y si duerme más de las aconsejables, puede estar desarrollando una fase depresiva.

-¿Son útiles las benzodiacepinas -Orfidal, Lorazepam, Trankimazin- para tratar el insomnio?

-Es demasiado fácil, usar las pastillas. Los médicos de primaria las prescriben y no se han de prescribir, sobre todo si no vuelven a visitar al paciente en 4 ó 5 meses.

Deben prescribirse durante 3 o 4 semanas y retirarse, porque de lo contrario, si persiste el insomnio, no se ha de tratar con las pastillas, porque se cronifica la arquitectura del sueño.

-¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

-Lo que más eficacia ha demostrado es la psicoterapia cognitivo conductual. Primero, tratando las creencias erróneas sobre el sueño. Y tratando las cogniciones negativas: la gente que tiene miedo a no dormir la próxima noche y desarrolla una ansiedad anticipatoria. La terapia se lleva a cabo en varias sesiones. Muchas veces, si hay patología añadida no es suficiente y es importante el tratamiento farmacológico.

-Así pues, ¿el insomnio puede acabar en un trastorno mental?

-Sí, es un factor predictivo de problemas de salud mental. Los más frecuentes son depresión, ansiedad y también el consumo de sustancias. Nuestros pacientes están educados porque les preguntamos mucho, pero en la sociedad en general no se le da tanta importancia al sueño como debería tener. Se ha de divulgar más que estas patologías disminuyen la calidad de vida. Y predicen problemas no solo mentales sino orgánicos.

-¿Por qué es importante dormir bien?

-Porque es una fase de regeneración del cuerpo. No solo regeneramos la pie, sino todos los órganos. Hace que los órganos, por tanto, funcionen mejor. Tanto a nivel cerebral como de otros tejidos. Todas las células se regeneran durante la noche. En consecuencia, es una regeneración orgánica, metabólica y cognitiva. Sirve para la fijación de la memoria. Y mentalmente funcionamos mejor. De hecho, podemos subsistir mejor sin comer que sin dormir. Una persona tiene peor calidad de vida si no duerme que si no come.