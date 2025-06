Rafael Santandreu, psicólogo: "La persona fuerte y feliz es aquella que aprende a ver cómo maravilloso todo lo que le sucede"

Aceptar lo que sucede en la vida, sin resistencias ni protestas, puede parecer un desafío, pero es una de las claves más poderosas para alcanzar la verdadera felicidad. En un mundo acelerado y repleto de imprevistos, aprender a recibir cada experiencia —buena o mala— como parte del camino, puede transformar por completo nuestra perspectiva.

Así lo defiende el psicólogo Rafael Santandreu, que explica que "aceptar sin protestar nos da paz mental". Con la llegada del verano, el calor puede parecernos insoportable. "¡Qué calor!, "no se puede estar..." son frases que seguramente habrás dicho o oído en algun momento.

Santandreu propone una enseñanza japonesa. "Existe un adagio japonés, una frase japonesa, que dice “en verano hace calor, y en invierno, frío”. Simplemente es una enseñanza zen", introduce en un vídeo en Instagram, donde acumula más de 220 mil seguidores.

"En realidad, quiere decir que la persona fuerte y feliz es aquella que aprende a ver como deseable, como interesante, como maravilloso todo lo que le sucede y no lo contrario", subraya. "Que el mundo debería ser de determinada forma y si no, no es feliz. Y fijaos que ya empieza el calor más o menos fuerte en toda España y muchas veces tenemos la tentación de decir 'buf, qué calor hace'", añade.

Llegan las altas temperaturas y, casi inconscientemente, nos quejamos de ello y lo lamentamos. Es en este punto cuando Santandreu sugiere hacer un cambio de chip. Darle la vuelta a la situación. "Activamos la queja y la compartimos con otras personas. Pues una alternativa maravillosa es convencerse a uno mismo que la época del calorcito es fantástica, es la mejor y es maravillosa porque es la época de las vacaciones, ir a la montaña, poder estar al aire libre, de dormir la siesta bajo un árbol, de bañarse en el río... la mejor época del año claro que sí", enfatiza.

Así pues, si logramos sustituir la queja fácil por una visión más positiva, apreciando las cosas buenas que nos aporta una época del año como el verano - lo mismo en invierno con el frío - podemos alcanzar la felicidad más fácilmente.