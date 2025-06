Lo que le ocurre a la mente de una persona estafada, según la psicóloga Lara Ferreiro

A muchos les puede parecer complicado caer en una estafa. Es común pensar que esto es algo que le va a ocurrir a otro. Lo cierto es que hoy en día hay estafas de todo tipo en las que es fácil caer, pues están diseñadas para alterar la mente de la víctima y sus emociones.

La psicóloga Lara Ferreiro habla de la red del estafador, el desgaste psicológico que los estafadores van tejiendo para que la víctima acabe cayendo en la estafa. Así lo cuenta en el pódcast de Libertad Sin Deudas, despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad.

Ferreiro pone el ejemplo de su madre, una persona "inteligente y muy racional" que acabó cayendo en el timo de las madres, que consiste en un SMS en el que suplantan a un hijo y piden dinero simulando estar en apuros. "Hola, mamá, soy tu hijo, estoy en apuros", decía el SMS. "Mi hermano vivía en San Francisco, justamente ese día estaban haciendo una mudanza y mi madre pinchó el link. Al pinchar el link se te abre un Whatsapp y a mi madre le pidieron 3.000 euros", empieza contando la psicóloga.

Desconexión de la zona lógica del cerebro

Su hijo estaba muy lejos de casa, justo estaba en una mudanza... era la situación perfecta para los estafadores y en estas circunstancias el cerebro se ve alterado. "Desconectó la zona lógica, se imaginó que a mi hermano lo estaban secuestrando en San Francisco y dio los 3.000 euros. Además, era una cuenta española de Málaga y de un banco conocido. Mi madre pensó que si era un banco español quizá era porque su hijo habría abierto esa cuenta en algún momento y cayó y le siguieron pidiendo más dinero", cuenta Ferreiro.

Fue al llegar el padre cuando se contrapusieron dos reacciones distintas ante un secuestro emocional de este calibre. "Mi padre le dijo: 'qué estás haciendo, no te estás dando cuenta de que es una estafa?'", y decidió que no mandarían más dinero. "Es muy importante hablar antes en este tipo de estafas con el hijo o la persona suplantada y hacerle preguntas clave y hasta que no respondan y no hables con él cara a cara no hacer nada. Se produce un secuestro emocional y ahí, fruto del pánico, ya crees que algo muy malo va a pasar", advierte.

¿Por qué hay diferentes reacciones ante un secuestro emocional?

Ante una estafa las personas reaccionamos diferente. Depende del perfil de persona pero también de la situación en la que nos encontremos en ese justo momento y otros factores. En el ejemplo que expone Lara Ferreiro de su madre, ella y el padre actuaron de maneras distintas. "Mi madre recibió ese mensaje de WhatsApp, lo abrió y estuvo durante unas horas hablando con mi presunto hermano. Entró en lo que se llama la red del estafador, te teje toda una red emocional en todos ese tiempo, es un desgaste psicológico", expone.

"Mi madre estuvo segregando cortisol y miedo y poco a poco se le fue desconectando la zona lógica. Mi padre llegó a casa y no tenía la zona lógica desconectada", desarrolla. Aquí también entran en juego los perfiles. "Mi padre es ingeniero, muy racional, y mi madre es la típica que por encima de cualquier cosa están sus hijos y entonces yo creo que es mucho menos racional que mi padre", añade.

En las estafas amorosas y que tienen que ver con la familia o los hijos, advierte Ferreiro, las mujeres tienden más a caer que los hombres.