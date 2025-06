Así es cómo debes demostrar tu empatía, según un psiquiatra: "No juzgues sus emociones"

En la actualidad, un mundo interconectado y digital, cada vez hay más relaciones virtuales que acaban sustituyendo las conversaciones con amigos y familiares. Cada vez más personas sufren soledad no deseada y se sienten solos en algún momento. Un estudio realizado por las fundaciones ONCE y AXA, en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, indicaba en 2024 que siete de cada diez españoles han tenido este sentimiento de soledad en alguna etapa de su vida, muchos de ellos jóvenes.

En este contexto, la empatía es una habilidad clave para tejer relaciones y mejorar las que ya tenemos, pues entender y tener la capacidad de compartir los sentimientos de la otra persona es muy importante.

El médico psiquiatra Fernando Mora, doctormora en redes sociales donde acumula más de 110 mil seguidores, explica que "ser empático es ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos". Pero, ¿cómo se puede conseguir esto?

Cómo demostrar tu empatía

Hay dos cosas que hay que hacer para conseguir ser una persona empática, cuenta el doctor Mora.

En primer lugar, no juzgar. Este es un principio básico de la empatía. "Escucha a los demás con una actitud abierta y comprensiva. Ponerse en el lugar del otro es precisamente no juzgar sus emociones ni aquello que nos está contando", revela Mora.

Y en segundo lugar, "empatía es ponerse en el lugar del otro y hacerlo evidente en la relación. ¿Cuántas personas se sienten muy empáticas pero son incapaces de transmitir esa empatía?".

"Si eres una persona empática, muestra tu empatía a la otra persona: mírala a los ojos y escucha con atención y una sonrisa amable", concluye el médico.