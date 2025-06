Julia Martí, experta en salud mental, desvela los rasgos de las personas autoexigentes: "En terapia podemos ver tres tipos de síntomas"

Desde la adolescencia, algunas personas comienzan a desarrollar unos niveles de autoexigencia tan altos que llegan a ser dañinos y que se evidencian en lo físico y emocional. Esta problemática no viene dada por nacimiento o genética, sino que se aprende por las vivencias propias y el entorno en el que crezcas, y puede estar motivada por haber sufrido acoso escolar. Estos estándares de perfección que muchos se aplican deben de tener un límite porque llega un punto en el que "no te permites disfrutar de la vida".

La psicóloga Júlia Martí, experta en gestión emocional, ha explicado los rasgos de los individuos autoexigentes. "En terapia podemos ver tres tipos de síntomas, dependiendo de la persona que seas. Hay personas que quizá no están tan conectadas con sus emociones y sienten muchos síntomas físicos, pues vemos personas con tics en los ojos, brotes en la piel que aparentemente no tienen ninguna explicación, personas con muchas taquicardias...", ha explicado en el pódcast 'Be skiller'.

"Todo pierde sentido"

Las personas autoexigentes también son más propensas a desarrollar enfermedades mentales por las propias expectativas que ellos mismos se han impuesto. "Todo lo que sean síntomas físicos lo vemos mucho. Luego también muchos síntomas emocionales, sobre todo depresión, mucha tristeza, porque cuando eres muy exigente no te permites disfrutar de la vida y llega un momento que todo pierde sentido", ha añadido.

La psicóloga también ha desvelado otra de las claves de las personas que sufren esta problemática: la culpa. "La autoexigencia también funciona mucho como mecanismo de despertar lo que llamamos en terapia la culpa neurótica, esa culpa que no tiene mucho sentido pero que sientes a pesar de todo eso. Y por último también muchos síntomas cognitivos, cuando tienes un diálogo interno que te machaca, que te critica, que te está castigando todo el día... Eso es síntoma de que probablemente estás siendo muy exigente", ha finalizado Martí.