'Que juguin, Que juguin': teatro, poesía e ironía en libertad

Canciones de Roberto Carlos, poesía húngara, planetas alineados, cantos al poliamor, un Dios con forma de mentida, familias reconstituidas, posmodernidad y una oda al silencio. Todo esto y mucho más cabe en una obra sin hilo conductor, llamada 'Que juguin, que juguin' ('Que jueguen, que jueguen') en cartel en el Teatre Eòlia de Barcelona de la mano de un equipo de actores y actrices con o sin diagnóstico de salud mental (¿Qué más da?), dirigidos per Berta Giraut, actriz y directora de teatro que estuvo en la génesis de la historia.

La obra no tiene hilo conductor, no tiene argumento, pero todo junto tiene un sentido poético Berta Giraut — Directora

Giraut se muestra entusiasmada con algo que cuesta de encontrar en el teatro profesionalizado. "La esencia que tienen estos actores permite volver a conectar con los valores del teatro, una esencia que en el mundo profesional hemos perdido", opina. "Esta libertad -que no la buscan y la tienen- y este presentismo que a los demás nos cuesta tanto de hallar, ellos lo tienen de forma natural y son inconscientes de ello, es espectacular", detalla entusiasmada.

"Teatro y punto"

La pieza no tiene la voluntad de girar en torno a la salud mental, aunque algunos de sus intérpretes hayan o no tenido un diagnóstico. El texto bebe de referencias poéticas de Giraut, con "ganas de jugar y crear". Jaume Fontova, uno de los seis actores, se muestra agradecido de participar en la experiencia: "Hay una cosa que no me gusta y es que se cite dentro de una obra que hay algo relacionado con la salud mental. Creo que hacemos teatro y punto".

En efecto, en escena se suceden monólogos y diálogos aparentemente inconexos, pero bajo una extraordinaria libertad. "Existir es una locura inexplicable", se afirma, en un texto repleto de llamadas a la reflexión ("busco la calidez que me da el silencio"), de diálogos irónicos ("¿Qué tienes debajo de la falda? Tabús), de reivindicación de la palabra, la música y el baile sin convenciones. "En el caos y la confusión está la atención del sentimiento", se afirma en un espectáculo donde puede aparecer una canción de Eros Ramazzotti y una oda a Meryl Streep, para después preguntar al público si entienden algo y lograr una sonrisa de los espectadores.

Profesionalidad

La compañía trata de profesional al equipo, no solo desde el punto de vista académico sino buscando actores con alguna experiencia previa y susceptibles de ser contratados en régimen de artista. La experiencia en primera persona de diagnósticos de salud mental no ha sido un requisito. La vía previa es que hayan colaborado con diversas entidades, de tal forma que la convocatoria llegó a personas que habitualmente no son tenidas en cuenta para espectáculos profesionales.

Sin etiquetas

Berta tiene claro que se trata de "normalizar" la salud mental y quitar etiquetas. Por ello, explica, "la obra no tiene como hilo conductor los trastornos, de hecho no tiene hilo conductor, no tiene argumento, pero todo junto tiene un sentido poético, y en función de lo que los actores iban diciendo, o sus habilidades, lo hemos incorporado, todo ha ido creciendo así". Entre las referencias poéticas, el nombre de Anna T. Szabo, poetisa húngara, autora un poema sobre la madre llamado 'Ella me deja' interpretado de forma coral y magistral en escena.

El origen

Giraut había dirigido a personas con diagnóstico en el 2022 en una producción con Barcelona Poesía, el CCCB y el Altre Festival. A partir de ahí, el Altre Festival le ofreció dirigir un nuevo montaje con un grupo de intérpretes nuevos, sumando a Fátima Campos, bailarina, como creadora que se incorporó al proyecto. Todo empezó de cero, con dos referentes de Giraut en el mundo de la pintura y el arte. En una exposición, vio la frase que le inspiró: "Si quieres que aprendan, si quieres que sean felices, que jueguen, que jueguen". Y a partir de ahí, con los actores, se empezó a generar la creación.

Ganas de jugar

Campos se añadió a la experiencia, al margen de la salud mental: "La salud mental forma parte de la vida de todas y todos, el año pasado trabajé ya con Berta en un grupo de danza y salud mental, pero me motiva cualquier equipo de personas con ganas de jugar y crear". Tras ver la obra queda claro que sí, que han jugado y creado.