Estas son las cinco cosas que observo como psicólogo que indican necesidad de validación externa:

Una de las temáticas que más se repiten en la consulta de un psicólogo, aunque a menudo de forma indirecta, es la necesidad de validación externa. No se suele nombrar de forma explícita, pero está presente en muchas conductas, malestares emocionales e insatisfacciones personales. En el fondo, muchas personas buscan sentirse queridas, valoradas o reconocidas. Y para lograrlo, aprenden a depender de la opinión externa, del "me gusta", de la aprobación de su entorno.

La validación externa no es en sí misma negativa. Como seres sociales, todas las personas necesitamos cierto reconocimiento de quienes nos rodean. El problema aparece cuando esa necesidad se convierte en el eje central desde el que se actúa, se decide o se define el propio valor personal. En esos casos, la autoestima se vuelve frágil y la estabilidad emocional depende demasiado de lo que digan o hagan los demás.

En consulta, observo con frecuencia ciertos patrones que indican una alta necesidad de validación externa. No se trata de emitir juicios ni de etiquetar conductas, sino de comprender qué hay debajo de ciertos comportamientos. Porque muchas veces, lo que parece exceso de seguridad, es en realidad una estrategia para evitar el miedo a no ser suficiente.

Lo que hay detrás de esa necesidad: herencia emocional y vacíos relacionales

Para entender por qué algunas personas desarrollan una fuerte dependencia de la validación externa, es importante mirar hacia la infancia y la adolescencia. Etapas en las que se forma gran parte de la estructura emocional y de la identidad personal. Si durante esos años hubo carencias afectivas, mensajes contradictorios o ausencia de reconocimiento, es probable que la persona haya aprendido a buscar fuera lo que no encontró dentro de su entorno.

Por ejemplo, crecer en una familia en la que solo se valora el éxito, el cumplimiento de expectativas o el buen comportamiento, puede generar la creencia de que el afecto se gana, no se recibe por el simple hecho de ser. De este modo, se aprende a complacer, a destacar, a adaptarse, con tal de recibir algún tipo de aprobación. Y esa dinámica se mantiene en la vida adulta, aunque ya no estén presentes las figuras originales.

Otra fuente de esta necesidad puede ser la falta de validación emocional. Si de niño o niña te dijeron que eras "demasiado sensible", que exagerabas o que no tenías motivos para estar triste, aprendiste que tus emociones no eran válidas. En consecuencia, de adulto o adulta, buscas que otras personas te confirmen que lo que sientes tiene sentido. No porque seas frágil, sino porque nunca aprendiste a validar tus propias emociones.

Estos indicadores no son fallos personales. Son adaptaciones emocionales que se han desarrollado para sobrevivir en contextos donde la validación era condicional o escasa. Reconocerlos permite empezar a cuestionar esas dinámicas y abrir la posibilidad de validar(se) desde un lugar distinto.

Estas son las cinco cosas que observo como psicólogo que indican necesidad de validación externa:

1. Excesiva necesidad de reconocimiento en redes sociales

Publicar constantemente, revisar con frecuencia la cantidad de reacciones o comentarios, y sentir ansiedad cuando no hay respuesta, suele reflejar una necesidad de sentirse visto o vista. No es solo "gustar", sino sentir que se existe a través de la mirada del otro.

2. Dificultad para tomar decisiones sin consultar al entorno

Las personas que dependen de la validación externa suelen sentir inseguridad al decidir por sí mismas. Buscan la opinión de los demás constantemente y cambian de opinión si no reciben apoyo. Temen equivocarse y ser juzgadas.

3. Cambios de personalidad según el grupo

En consulta es frecuente observar a personas que se comportan de forma distinta dependiendo de con quién estén. No porque manipulen, sino porque han aprendido a adaptarse para encajar, a costa de desconectarse de su autenticidad.

4. Elevada sensibilidad ante la crítica

Aunque a veces aparenten no dar importancia, las personas con alta necesidad de validación externa pueden quedar profundamente afectadas por comentarios negativos o por la ausencia de reconocimiento. La crítica se vive como una amenaza a su valor personal.

5. Tendencia a priorizar los logros visibles por encima del bienestar

Se busca el reconocimiento a través del éxito, el rendimiento o la apariencia. El descanso, el disfrute o las necesidades personales quedan en segundo plano, siempre supeditados a la opinión externa.

El coste emocional de vivir en función de los demás

La dependencia de la validación externa genera una tensión constante. Vivir pendiente de lo que piensen los demás implica reprimir partes de una o uno mismo, ocultar vulnerabilidades, forzar sonrisas o exagerar logros. Con el tiempo, esto genera fatiga emocional, vacío interno y desconexión con la propia identidad.

En consulta se observa que muchas personas con esta necesidad sienten que nunca es suficiente. Que por más que consigan cosas, la satisfacción dura poco. Porque no se trata solo de logros, sino del sentido que tienen para quien los consigue. Si todo se hace para gustar, la alegría depende del aplauso, no del acto en sí.

Además, esta forma de relacionarse genera relaciones desequilibradas. Se priorizan los vínculos en los que se recibe aprobación, aunque no haya reciprocidad. Y se evita mostrar disconformidad o necesidad por miedo al rechazo. En consecuencia, muchas personas acaban sintiéndose solas, incluso estando rodeadas de otras.

Recuperar la capacidad de validarse desde dentro

Aprender a validarse desde dentro no significa volverse autosuficiente y cerrar los ojos al entorno. Significa dejar de depender exclusivamente de lo que otros digan para saber quién se es, qué se siente y qué se necesita. Es un proceso gradual, que comienza por identificar las propias emociones, aceptarlas y darles un lugar.

Es importante también revisar los mensajes recibidos en la infancia y comprender cómo han influido en la forma actual de buscar afecto. No se trata de culpar a nadie, sino de entender de dónde vienen ciertas heridas. Esa comprensión permite desmontar creencias que ya no sirven y empezar a construir una base interna más estable.

Parte de ese proceso implica también rodearse de vínculos donde haya espacio para la autenticidad. Relaciones en las que no sea necesario fingir, competir ni demostrar constantemente. Donde haya validación, sí, pero como complemento, no como necesidad imprescindible.

Observar la necesidad de validación externa no es una forma de juzgar. Es una invitación a entender que, tras muchas conductas que parecen inofensivas o incluso exitosas, hay una búsqueda profunda de afecto y reconocimiento. Una búsqueda que muchas veces se inicia en la infancia, y que en la adultez puede traer malestar si no se revisa.

Las cinco cosas que observo como psicólogo y que indican esa necesidad no son errores personales. Son adaptaciones que, en su momento, ayudaron a sobrevivir. Pero si hoy generan dolor o desconexión, merecen ser revisadas. Porque es posible aprender a mirar hacia dentro, a escucharse y a darse un valor propio, más allá de la mirada ajena.

Validarse desde dentro no significa dejar de necesitar a los demás. Significa poder elegir qué voces se escuchan y cuáles no. Significa tener una base interna que no se tambalea con cada opinión. Y, sobre todo, significa empezar a habitarse desde un lugar más libre y más propio.

* Ángel Rull, psicólogo.