Javier Bardem habla por primera vez de la depresión postparto de Penélope Cruz: "No fui capaz de entender la dimensión"

Javier Bardem estrena el próximo 27 de junio la película 'F1', en la que interpreta al fundador de Ferrari. Y el actor ha mostrado su lado más personal en una entrevista en el 'New York Times', donde habla de su relación con Penélope Cruz y de la enfermedades mentales que ambos han sufrido.

Los dos actores españoles se conocieron en 1992 durante el rodaje de 'Jamón, jamón", cuando tan solo tenían 17 y 21 años. "Éramos muy jóvenes, y no era el momento. Pero después el momento llegó, lo sabíamos e intentamos evitarlo", ha reconocido el actor, que ha explicado que se reunió con sus dos mejores amigos para abordar su situación sentimental, ya que le preocupaba que los dos viajaban mucho y nunca podrían verse.

"¿Está bien sentirme así?

Bardem también ha revelado la depresión postparto que sufrió Penélope, una problemática que afrontan una de cada siete mujeres tras ser madres. "El embarazo no fue tan malo, fue la depresión posterior",ha declarado el actor ante una situación que considera que fue una "experiencia trascendental y difícil"

"La depresión fue dura. Ella no era capaz de manifestarlo, y era muy nuevo. Pensaba: '¿Está bien compartir esto con mi esposo? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?'", ha admitido el actor. "Desafortunadamente no fui capaz de entender la dimensión de todo. Después, sí. Ella es una mujer increíble, valiente, fuerte y preciosa que fue capaz de compartirlo", ha añadido.

"Como hombre, has acompañado a esta persona, pero no has pasado por lo mismo que ella", ha resaltado Bardem, que también ha asegurado que "no recuerdo cómo era mi vida antes de tener hijos". Pese a no haber podido sufrir lo mismo que Penélope, también ha experimentado una depresión durante su participación en 'No es país para viejos'. "Me sentía desconectado del placer de la vida. Nunca llegué a un lugar en el que pensaba cosas oscuras, pero estaba triste. Me costó un tiempo salir de ahí", ha finalizado el actor