Testimonio en primera persona: "Hay días que solo quieres desaparecer. Aquí, en lugar de huir, lo pusimos sobre la mesa"

«Al principio estábamos todos en un silencio incómodo y acabamos tocando la guitarra juntos». Así empieza el recorrido de la obra que un grupo de jóvenes concibió dentro del proyecto 'Projecta’t' para explicar qué se siente al convivir con la ansiedad. «Entré pensando que no hablaría. Pero después, no paraba de compartir. El grupo te sostenía. Nos entendíamos sin juzgarnos», explica uno de los jóvenes participantes.

Del miedo a la confianza

La mayoría llegaba con dudas y miedo. Pero, a medida que avanzaban las sesiones, aparecían el vínculo y la palabra. Y también el gesto, la imagen, la música. Alguien escribía en la pared, otro diseñaba un collage de identidades, o explicaba por qué para expresar sus límites usaba un tobogán como concepto.

«Todos teníamos historias diferentes, pero algo nos conectaba», dice otra joven. Otros hablaban de la angustia de no saber quién eres o de sentirse constantemente juzgados. «Hay días que solo quieres desaparecer. Y aquí, en lugar de huir, lo pusimos sobre la mesa», añade un tercero.

Obras que hablan por dentro

El proyecto de mediación audiovisual Projecta’t —una colaboración entre BAU y la Fundación Orienta— propone codiseñar piezas audiovisuales e instalaciones artísticas entre jóvenes en tratamiento de salud mental y estudiantes de diseño. «Yo hablaba de la identidad. De no saber quién eres. Y con este proyecto pude mirarlo desde otro lugar», asegura otra participante. Para muchos, ha sido la primera vez que han sentido que podían construir un discurso propio, más allá de la consulta clínica. «No es lo mismo explicar lo que te pasa en una visita que crear algo con otras personas que también se sienten igual», resume una de las jóvenes.

Una lección para todos

Los estudiantes de diseño también se llevan aprendizajes transformadores. «Ha sido una lección emocional. Creo que aprendimos a escuchar y a no tener prisa por crear», dice una de las diseñadoras. Y otro añade: «Lo más difícil fue entender que no veníamos a hacer un proyecto perfecto, sino a crear espacio para que pasara algo real». Algunos de ellos afirman que el proyecto les ha hecho cuestionar su mirada sobre la salud mental. «Pensaba que esto no iba conmigo, pero ahora lo veo todo desde otra óptica. No somos tan diferentes», dice uno de los chicos de BAU.

De hecho, los estudiantes remarcan que, de alguna manera, la experiencia en el proyecto ha cambiado un poco su forma de hacer como profesionales: «Creo que ha sido un reto hacer visible el sufrimiento de estas personas, pero conectar con ello es algo que podré aplicar en otras cosas de ahora en adelante».

Cuando el arte tiende puentes

En el momento de la exposición final, las familias acompañan y escuchan. Las obras se convierten en escenarios emocionales que permiten hablar de cosas difíciles de decir. «A mí me ha ayudado a ver que puedo hacer más de lo que pensaba. Y que eso que llevo dentro también puede ser arte», concluye uno de los jóvenes. Otros dicen que han vuelto a creer que pueden estudiar, comunicarse, hacerse entender. Porque, como dice uno de ellos, «no sabía que podía explicar cosas así. Y luego, lo hice».

Las piezas creadas en el marco de 'Projecta’t' están disponibles en mediacionaudiovisual.com, la web de referencia de esta metodología de mediación audiovisual en salud mental adolescente.