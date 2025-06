Qué significa que las personas no contesten en los grupos de Whatsapp, según la psicología

A lo largo de los años, las redes sociales han ido cobrando un protagonismo que se ha vuelto esencial en nuestro día a día, lo que ha hecho que cambie de forma radical nuestra forma de comunicarnos con otras personas.

La inmediatez se ha instaurado en nuestra cotidianidad por la manera en la que estamos conectados de forma virtual.

Podemos llegar a recibir cientos de mensajes a diario a través de los chats individuales o los grupales, tantos que las conversaciones pueden ser interminables y, a veces, se nos puede traspapelar algún mensaje.

El significado de no responder

Es ahí cuando surge la duda de cómo gestionar las conversaciones en los grupos de Whatsapp. La psicóloga Rebeca Cáceres ha dado unos consejos de cómo hacerlo en una entrevista en la revista 'Semana', señalando que "no hay una manera 'correcta' de actuar en los grupos de Whatsapp". Además, afirma que el comportamiento de cada individuo en estas situaciones depende de tres factores:

Personalidad.

Responsabilidades.

Tiempo disponible.

La experta explica que el hecho de que una persona guarde silencio en una conversación grupal no significa que tenga un problema contigo. Para Cáceres, se trata de una decisión personal porque, a lo mejor, no se siente a gusto respondiendo en Whatsapp o en redes sociales. "Hay personas que no se sienten cómodas expresándose en espacios digitales. En muchos casos, elegir no responder por compromiso o simplemente porque no se sienten bien en ese entorno es una forma de poner un límite sano", afirma Cáceres.

Nuestra diversidad como personas también se manifiesta a través del mundo digital y es sustancial normalizarla para no preocuparnos en exceso o pensar demasiado.

¿Cómo afecta a los sentimientos la ausencia del mensaje?

Cierto es que respetar el silencio del otro es una labor difícil. Por eso, la psicóloga asegura que lo primero que tenemos que hacer cuando esa persona no responde es comprender que no se trata de un menosprecio. Según Cáceres, "es una decisión propia y legítima, que deberíamos respetar sin buscar más interpretación".

“La comunicación íntima no se construye esperando respuestas en público, sino generando espacios donde se pueda hablar de forma clara, honesta y de uno a uno”. Rebeca Cáceres — Psicóloga

No obstante, la experta afirma que es importante comunicarse con esa persona por privado para aclarar la situación, ya que, si hay algún problema, es más fácil de solucionarlo de manera particular, sin que las otras personas del chat grupal sepan que hay un desencuentro y, también, para que pueda ser más sincero.