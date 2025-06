Miguel Cárdenas, psiquiatra: "Cuando conectas personas, cuando hay escucha y autenticidad, suceden cosas sanadoras"

En el auditorio, un silencio total. Los familiares se abrazan. Los jóvenes contienen las emociones. La proyección de una pieza audiovisual inmersiva acaba de finalizar. Ha sido creada conjuntamente por ellos mismos y estudiantes de diseño, dentro del proyecto Projecta’t. «Son momentos de piel de gallina. De ver familias llorando juntas, o padres y madres que abrazan a sus hijos adolescentes, como tal vez no lo hacían desde hacía tiempo», relata Trini Sánchez, trabajadora social de la Fundación Orienta, que ha participado en el proyecto desde sus inicios.

Raíces y método

Projecta’t es una iniciativa conjunta de la Fundació Orienta y BAU Centro Universitario de Artes y Diseño. Nació en 2019 impulsada por el profesor Frank María como una propuesta experimental de mediación audiovisual dentro de la asignatura de Diseño Audiovisual. Hoy ya se ha convertido en una metodología consolidada, recogida en una tesis doctoral y replicada con nuevos grupos cada año.

El proyecto conecta a jóvenes en tratamiento de salud mental con estudiantes de diseño para codiseñar una experiencia audiovisual inmersiva. Una propuesta participativa, sensible y potente que busca dar voz a adolescentes que a menudo han sido silenciados. Esta experiencia combina salud mental, juventud y diseño como herramientas de transformación social.

Transformar el relato y la mirada

«El proyecto parte de la idea de que, si transformas una situación problemática en un relato creativo, en una pieza audiovisual compartida, puede generarse una transformación real», explica Frank María. La metodología recoge valores como el cuidado, la responsabilidad compartida, la creación horizontal y el activismo.

Si transformas una situación problemática en una pieza audiovisual compartida, puede generarse una transformación real Frank Maria — Profesor de BAU Centro Universitario de Artes y Diseño

El diseño se convierte en una herramienta para «crear vínculos improbables y abrir espacios de expresión y reconocimiento mutuo». En este sentido, la elección de los temas siempre surge de los propios jóvenes, a partir de aquello que les inquieta, les mueve o les bloquea. Y todo el relato se construye de manera colectiva.

Un espacio seguro y creativo

Los profesionales de la Fundación Orienta tienen un papel clave en este itinerario. Son ellos quienes seleccionan a los jóvenes, quienes los acompañan emocionalmente y quienes ayudan a generar un espacio seguro. «Participar les ayuda a desconectar de su etiqueta diagnóstica. Durante el proyecto, no son pacientes. Son creadores», afirma el psiquiatra Miguel Cárdenas. Tanto él como Trini coinciden en que Projecta’t refuerza la autoestima, la comunicación y el autoconocimiento. «A veces te dicen: 'nunca me había visto desde esta perspectiva' o 'no sabía que era capaz de hacer algo así'», añade ella.

Una lección compartida

Para Frank, la clave está en entender que el diseño también puede generar transformación social. «No hace falta ser un experto en software. Hay que querer comunicar. Y crear algo desde el respeto y el vínculo». Una lección que aprenden tanto los jóvenes como los estudiantes. «Ellos también se exponen. Deben abrirse y escuchar. Muchos han pasado de ver la salud mental como algo lejano a entender su complejidad e importancia», asegura.

Salimos removidos, contentos, implicados. No es un proyecto más. Te envuelve Trini Sánchez — Fundació Orienta

También para los profesionales, Projecta’t deja huella. «Salimos removidos, contentos, implicados. No es un proyecto más. Te envuelve», dice Trini. Y recuerda cómo algunos jóvenes que participaron en ediciones anteriores han vuelto a las proyecciones años después: «Te dicen que ahora están estudiando, o trabajando, y que aquel proyecto les encendió algo por dentro».

Desde el servicio público

La Fundación Orienta atiende anualmente a más de 8.000 pacientes y colabora con entidades como Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu o la UOC. Participa en programas como el Código Riesgo Suicidio, en terapias como la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia y forma parte de la Red Catalana de Hospitales y Centros Promotores de la Salud. Como afirma Cárdenas: «Projecta’t demuestra que cuando conectas personas, cuando hay escucha y autenticidad, suceden cosas bonitas. Y sanadoras». Porque, como concluye Frank María, «igual no sabes hacer un storyboard perfecto, pero has sabido expresar lo que tenías dentro de una manera magnífica». Y eso puede cambiarlo todo.

Todas las piezas audiovisuales creadas en el marco de Projecta’t están disponibles en mediacionaudiovisual.com