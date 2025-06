Mario Alonso Puig, médico: "No es lo mismo sentirse bien que ser feliz de verdad"

En un mundo cada vez más acelerado, muchas personas se hacen una misma pregunta: ¿cómo ser feliz? Todos perseguimos la felicidad, aunque no siempre es fácil detectar qué nos hace felices y qué nos lleva hacia ella.

El cirujano, conferenciante y escritor Mario Alonso Puig diferencia entre la felicidad y el bienestar momentáneo. "¿Estás persiguiendo la felicidad o solo el bienestar momentáneo?", pregunta en una reciente conferencia.

"Para entender qué es la felicidad tenemos que distinguir la felicidad de aquello que se parece a la felicidad pero no es la felicidad", arranca diciendo. "¿Recordáis la fiebre del oro en los Estados Unidos? Hubo personas que se llenaron de alegría porque creían que habían encontrado oro. Brillaba como el oro, era amarillo, era un metal, era duro... Era pirita de cobre. Pero claro, hasta que se dieron cuenta de que eso no era oro de verdad, más felices que una perdiz", añade.

Aquí es donde Alonso Puig diferencia entre felicidad y bienestar subjetivo. "¿Qué es bienestar subjetivo? El goce de los sentidos. Estamos aquí en un sitio precioso, un sitio maravilloso, no tenemos frío, estamos cómodos, si necesitamos agua, nos dan agua...", explica.

"La felicidad viene de dentro, del corazón"

El bienestar subjetivo, dice el médico, lo aprovecha cada uno. Y esto puede llevar al error. "Nuestra sociedad, engañosamente, nos dice que el bienestar subjetivo es lo mismo que la felicidad. Por eso vivimos tan centrados en nosotros mismos. Y entonces lo que nos interesa es el poder, la fama y la fortuna. Eso no es la felicidad".

¿Qué es, entonces, la felicidad para Mario Alonso Puig? "La felicidad es el gozo del corazón. Por tanto, si es el gozo del corazón, la felicidad viene de dentro, mientras que el bienestar subjetivo viene de fuera. ¿Qué ocurre? Que estamos tan distanciados del interior que creemos que como solo hay exterior, esto es la felicidad", resuelve.

La felicidad, cuenta, siempre es compartida. "Para mí, la felicidad siempre es compartida. Es para mí imposible experimentar la felicidad si no tienes la vocación de que otra persona la experimente. El bienestar subjetivo no tiene por que ser compartido, yo me puedo comer una manzana riquísima, me la como yo y yo lo disfruto. Pero la felicidad es cuando yo, me importas tanto tú, que divido la manzana en dos y de repente digo: madre mía, pero qué rica está esta manzana", concluye.