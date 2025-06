El pediatra Carlos González avisa: "Los niños saben lo que es broma y lo que es amenaza"

Los niños, ya de bien pequeños, son capaces de interpretar las emociones de los adultos. No siempre, claro, pero sí que reconocen muchas situaciones cotidianas y saben interpretar los distintos tonos que pueden darse en una conversación o regañina.

Así lo defiende el pediatra Carlos González, que cree que muchos padres deberían andar menos preocupados por algunos miedos que les surgen a los padres. Algunos de estos pueden tener dudas durante la crianza respecto a qué se le puede decir y qué no a un hijo.

"Saben distinguir un cuento de una amenaza"

"Quizá algún purista diga: 'estas canciones como la de que viene el coco, uy, estás traumatizando a los niños'. No, por favor, los niños saben muy bien lo que es broma y lo que es serio", expresa González, dirigido a los padres que temen con traumatizar a sus hijos si le cuentan según qué historias. "Los niños saben distinguir un cuento o una historia o una canción de una amenaza", resuelve.

He ahí la cuestión, cuenta el pediatra, pues la diferencia radica en el tono y en la manera como le trasladamos el mensaje. "Por supuesto, sería mala idea decirle a un niño en serio: 'es que va a venir el coco y se te va a llevar' o 'es que los Reyes no te traerán juguetes si te portas mal'. Intentar que un niño crea de verdad eso me parece cruel", cuenta.

El cariño, fundamental

Sin embargo, hay una gran diferencia entre una amenaza y un cuento o una canción; una diferencia que los niños son capaces de distinguir. "Ahora bien, cantar una canción, contar un cuento... Puede haber lobos, puede haber dragones... Es igual, los niños saben que eso no es verdad".

Por último, Carlos González subraya que lo que más notan los hijos es el cariño, algo fundamental en su crianza. "Y los niños, más allá de las palabras, lo que notan es el cariño. No tengas por tanto miedo de mostrar a tu hijo todo el cariño que sientes por él", concluye.