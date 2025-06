Neus Sanz, actriz: "El verdadero el verdadero peligro no es la persona diagnosticada, sino el rechazo social"

'Votemos' sitúa la salud mental en el centro de un conflicto vecinal. En una reunión de comunidad, los vecinos deben decidir si permiten que una persona con un trastorno mental alquile un piso. El argumento, inspirado en un caso real, muestra cómo el estigma puede aparecer en espacios cotidianos, disfrazado de preocupación o prudencia.

“Ha habido momentos en los que me he sentido así: extraña, diferente, como que no encajo”, explicaba Núria, fisioterapeuta y persona con experiencia en salud mental. “También yo he tenido que esconder lo que me pasaba por miedo a no ser entendida. Pero me ha encantado poder hablar de salud mental riendo. Eso también hace bien", describe.

Un retrato directo del estigma

La película, que se estrena en cines el 13 de junio, utiliza el humor para cuestionar los prejuicios asociados a diagnósticos como la esquizofrenia o el trastorno límite de la personalidad. Los personajes no son caricaturas, sino espejos de miedos sociales. “Esta película me ha removido porque habla de mí, pero también de cómo reaccionamos ante el otro”, añadía Núria.

Pensé que quizás yo tampoco habría actuado muy distinto. Y eso me inquietó profundamente Santiago Requejo — Director de cine

Para Neus Sanz, actriz protagonista y voluntaria en salud mental, ‘Votemos’ “nos muestra cómo el verdadero peligro no es la persona diagnosticada, sino el rechazo social”. El director, Santiago Requejo, reconoce que todo surgió de un caso real que le hizo revisar sus propios prejuicios: “Pensé que quizás yo tampoco habría actuado muy distinto. Y eso me inquietó profundamente”.

Estigma, diagnóstico y convivencia

Durante el preestreno, muchos asistentes —entre ellos personas con experiencia propia— reconocieron haber vivido situaciones similares: pisos negados, silencios incómodos, miradas que pesan. La película no ofrece redenciones fáciles. Los vecinos acaban alquilando el piso ellos mismos para evitar que lo ocupe alguien con un diagnóstico. El mensaje es claro: el conflicto no es el trastorno, sino el miedo social. “Muchas personas con diagnóstico nos cuidamos mucho más que otras. Pero aún se nos trata como un peligro”, denunciaba Núria.

Cine y salud mental

El coloquio posterior a la proyección contó con la participación de profesionales como el psiquiatra Francisco Collazos y la psicóloga municipal Laura Llamas. Ambos coincidieron en que el cine puede ser una herramienta poderosa para desmontar el estigma en salud mental. “"'Votemos’ no ridiculiza el trastorno, sino que se burla de los prejuicios. Eso es revolucionario”, dijo una asistente.

Mirar al otro… y mirarse a uno mismo

‘Votemos’ no es una comedia amable. Es un espejo. El público ríe, sí, pero también se incomoda, porque la película no busca complicidades fáciles: invita a revisarse. Es una oportunidad para dar un paso adelante como sociedad, para hablar mejor de salud mental y convivir con más empatía.

“Aunque solo sea para dejar de preguntar qué tiene una persona y empezar a interesarse por quién es”, decía Núria. Y Neus Sanz lo dejaba aún más claro: “Yo espero que la gente salga del cine con vergüenza. Vergüenza de haber mirado mal a alguien, de haber hecho un comentario desafortunado, de no haber entendido. A mí misma me ha removido mucho. Y eso significa que la película funciona.”