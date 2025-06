Marian Rojas, psiquiatra, da seis claves para que una pareja funcione: "No existen las parejas perfectas"

Una relación va más allá de lo que sentimos cuando nos enamoramos, parece como que revoloteen mariposas en nuestro estómago. En ese momento todo es muy bonito, pero en esta vida no todo es coser y cantar.

No nos cuestionamos el comportamiento de la otra persona o el nuestro. En esta etapa todavía no han aparecido todavía las famosas 'red flags', que son definidas por la Real Academia Española (RAE) como las señales que alertan que algo no va bien en la relación. Es decir, todavía no dudamos de si la pareja que tenemos al lado es conveniente o nos va a llevar por el camino de la amargura.

Extranjerismos | «red flag»



Como alternativa de «red flag» —expresión usada en referencia a las señales que alertan de que algo no va bien—, en español se puede usar la traducción «bandera roja» o, de forma más general, «señal de alerta/alarma». pic.twitter.com/UsA5xYTUG8 — RAE (@RAEinforma) February 19, 2024

El paso del tiempo

La psiquiatra Marian Rojas hace hincapié en la importancia de mantener la conexión a lo largo de los años. En su segundo libro, 'Encuentra tu persona vitamina', habla de que las decisiones sensatas, el compromiso afectivo y la química son providenciales para que las parejas sigan funcionando. Rojas explica: "Siempre digo que no existen las parejas perfectas, pero sí las que deciden cuidarse con amor, respeto y conciencia".

Los seis ingredientes esenciales

A lo largo de su segundo libro, Rojas habla de las claves para que los noviazgos puedan desarrollarse, escogerse todos los días y admirarse.

Además, destaca que a partir de los gestos, palabras, tiempo y presencia emocional se puede construir una relación sana.

Atracción y admiración En este primer ingrediente, es necesario un respeto por el otro individuo y una atracción física y psicológica. Estas dos bases son imprescindibles para poder seguir siendo presentes y cuidarse.

Aceptar las diferencias Cada individuo de la pareja tiene sus costumbres y personalidades, aunque tengan ambientes parecidos, cada uno barrerá para su casa. Por eso, es sustancial que ambos puedan aceptar estas discrepancias para coexistir desde el respeto.

Una comunicación sana Para que la relación pueda tener una buena conexión es importante poder hablar con claridad, sin reproches y sin hacer comentarios humillantes. Para complementar la comunicación, hay que cuidar las palabras y tener empatía con la otra persona para que no le siente mal. También, es esencialescuchar para comprender, no solo para saber qué responder, sino también para ayudar a tu pareja.

Evolución personal Durante el enamoramiento, cada individuo se encuentra en fases personales y emocionales opuestas. Uno de los objetivos más grandes y regalos del amor a lo largo de este proceso pasa por comprender al otro sin olvidarse a uno mismo por el viaje.

La decisión de cuidar el vínculo Cuidar la relación es una acción voluntaria, que tenemos que hacer cada día. La responsabilidad de mantener la pasión se renueva a diario con pequeños actos, voluntad y amor consciente. En definitiva, la estima hacia la otra persona no se mantiene por el amor al arte, requiere esfuerzo e interés.