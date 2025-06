Álvaro Bilbao, experto en la crianza: “Créeme que alguien no va bien...”

Decir 'no' a los hijos se convierte en todo un reto para algunos padres en la actualidad. El deseo de criar hijos perfectos y felices genera cierto miedo a decir 'no' y hace que muchos padres no se atrevan a poner normas claras y optan por negociar aspectos como la hora de dormir o cambiar el menú de la cena si a los hijos no les apetece lo que hay.

Para el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, experto en crianza y desarrollo cerebral, es importante discernir entre la autoridad y el autoritarismo, pues hay cosas que no se deben negociar y no por ello se es un padre autoritario.

No es lo mismo autoridad que autoritarismo

Para exponer esta idea, Bilbao pone de ejemplo una situación en la que al hijo no le apetece ir a casa de los abuelos. En esta situación, un padre apuesta por dialogar con el hijo e intentar convencerle: "Pero Hugo, cariño, estás seguro que no te apetece ir a casa de los abuelos, se van a poner muy tristes...", dice este padre.

Una aproximación a la que el neuropsicólogo prefiere darle una vuelta. "Créeme que algo no va bien. Hugo tiene 7 años, ¿por qué no le dices que vais a casa de los abuelos y ya está?", se pregunta, algo que algunos padres que prefieran negociar pueden tachar de autoritario.

"No es lo mismo autoridad que autoritarismo. Y créeme que en este caso lo estás haciendo incluso peor. Parece que puede elegir libremente, pero en el fondo le estás obligando porque creas en Hugo un sentimiento de culpabilidad", expone Bilbao.

Tomar las decisiones por tus hijos

De esta manera, intentando convencerle apelando a la tristeza de los abuelos o a otros factores, le añades una carga emocional que le puede hacer sentir mal. "Y es mucho peor porque además le haces sentir que tiene que apetecerle, aunque realmente no le apetezca".

"Entonces, ¿qué hago? ¿le obligo?", se pregunta. "No lo sé, tiene siete años, tú tienes la responsabilidad de tomar las decisiones por tus hijos, como protegerlos, cuidar de su salud o ayudarles a construir lazos familiares positivos para su desarrollo", explica el experto en crianza.

La autoridad - que no el autoritarismo -, puede incluso hacer que tu hijo sea más libre, defiende Bilbao: "Es probable que no le apetezca y es probable y casi seguro que se enfade contigo, pero eso le hará saber que por lo menos tiene la libertad para sentir lo que quiera. Aunque parezca contraintuitivo, la autoridad puede hacerle sentir más libre todavía".