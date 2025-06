Los jóvenes queremos trabajar pero también poder decir "no puedo más"

Hoy quiero hablar de la realidad que nos toca a los jóvenes a la hora de trabajar, y además, por experiencia propia. Trabajo en un restaurante de comida rápida, es mi primer trabajo. Me levanto, me pongo el uniforme, me ato las zapatillas y me preparo para horas y horas de prisas, ruido, órdenes, clientes impacientes y cero pausas, todos los días. Y aunque desde fuera parezca un trabajo “fácil”, lo cierto es que termina el día y cuesta hasta descansar. Hay días en los que salgo con los pies reventados y la cabeza hecha un lío.Te agota, te satura, te hace sentirte mentalmente cansado.

Y que si lo digo, si comento que no estoy bien, parece que me estoy quejando. Que soy débil y que no aguanto nada. Pero no es eso. Es que hay un montón de cosas que no se ven: la presión constante, la exigencia de estar siempre de buen humor, el miedo a cometer un error y que te echen la bronca delante de todo el mundo. Lo de tener que dejar tus emociones fuera del local.

Y no me pasa solo a mí. Muchos jóvenes estamos en trabajos parecidos, cobrando menos de lo que deberíamos, con horarios cambiantes, y sintiéndonos reemplazables. Nos metemos trabajos que nos exprimen sin preguntarnos cómo estamos. A veces parece que lo único que importa es que sigas rindiendo. Da igual si por dentro te estás rompiendo.

Y por si fuera poco, hay quien se piensa que, por ser jóvenes, nos pueden tomar el pelo. Que vamos a tragar con todo sin rechistar. Que no nos enteramos de cuándo nos están explotando o engañando. Pero lo vemos, lo sentimos, y claro que lo sabemos. Solo que muchas veces no tenemos otra opción.

Nos dicen que así son los trabajos, que hay que aguantar. Pero ¿a qué precio? Queremos trabajar. Queremos hacerlo bien. Pero también queremos que se nos trate como personas. Que podamos decir “no puedo más” sin miedo. Que se entienda que cuidar la salud mental no es una excusa sino la única manera de no terminar quemados. No es que los jóvenes no queramos trabajar ni enfrentarnos al mundo real, es que se nos toma el pelo y como mínimo nos merecemos estar bien y un respeto mientras lo hacemos .