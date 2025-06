Rosa Rabbani, psicóloga: "Es buenísimo que los padres tengan estilos educativos diferentes"

Una lectora nos escribe la siguiente vivencia: "Llevamos diez años casados, tenemos dos hijos, uno diagnosticado con TDAH y medicado, han sido años duros, el comportamiento de nuestro hijo ha provocado muchas discusiones provocando la erosión de la relación; esto nos afecta mucho y no sé qué hacer, no nos ponemos de acuerdo. El día a día del trabajo y el cansancio no ayudan. Muchas veces siento como si mi pareja no tuviera ganas de buscar soluciones y reencontrarnos".

-¿Es muy común que la relación con los hijos sea motivo de discusión en las parejas?

-Es muy común porque a quién no le importa la educación y lo que le pase a sus hijos. En los otros temas, la discrepancia puede resolverse cediendo. Pero con la educación y crianza es mucho más complicado. Esto motiva que en una pareja con diferentes talantes a la hora de educar saltan chispas en muchos momentos.

-En la consulta de esta mujer aparece el tema de tener o no tener un espacio propio de la pareja al margen de los hijos... ¿Se descuida mucho este espacio?

-Se descuida muchas veces. Haya fricciones en estilos educativos o no, cultivar las relaciones es muy importante. En una relación de pareja, mucho más.

-A veces nos dedicamos a los hijos, y en este caso el hijo tiene un problema añadido...

-Hay etapas, en la vida. Etapas en que tienes más tiempo y energía para este espacio de pareja, y otras en que ni toca. Asumir esto y llevarlo bien es también importante.

-Hablemos de las diferencias en los estilos educativos...

-La mayoría de los padres valoran estas diferencias de estilos educativos como si fuera algo negativo.

-El caso es que las parejas que comienzan no hablan todavía de si tendrán hijos. Y todavía menos sobre cómo los educarán... Y luego resulta que uno querría llevarlos a una escuela católica y el otro a la pública sí o sí

-Si queremos o no tener hijos y de qué manera los queremos educar es algo que no la puedes hablar con tu pareja una vez has tenido el hijo. Se ha de hacer antes de iniciar la relación. Todo esto forma parte del proyecto de vida, tenemos que hablar de nuestro proyecto de vida, saber cómo proyectas tu vida de cara al futuro en temas importantes para saber si mi proyecto es compatible con el tuyo o quizás nos queremos muchísimos pero esto no hay manera de cuadrarlo.

-Este estilo educativo, cuando es tan diferente, ¿Cómo se soluciona?

-Pongamos que uno tiene un estilo educativo más disciplinado y el otro es más tolerante, no tan milimetrado. Para poder coincidir han de hablar, consensuar, dialogar, argumentar, contraargumentando. Pero ninguno de los dos, en el tema de los hijos, cedería en la idea de que el otro fuera al extremo.

Si el disciplinado se vuelve autoritario, rígido, el otro no podría tolerarlo, porque esto revertiría en el ambiente para los niños. O, al contario, si el tolerante se convierte en permisivo, caótico... el otro no lo podría permitir.

-Lo que dices es que las diferencias no son malas...

-Es que es buenísimo. Es mucho mejor, es más difícil de gestionar, porque si los dos fueran autoritarios se entenderían la mar de bien, pero esa casa se convierte en un cuartel.

-Pero se debe llegar a un consenso, porque de lo contrario los hijos reciben mensajes contradictorios

-El consenso es imprescindible, porque la educación debería ser una. Teniendo talantes diferentes, cada vez que se debe tomar una decisión o establecer una consecuencia, tenemos que ponernos de acuerdo. Y si uno se excede, el otro puede decir: ¿estás seguro? El consenso es el que aporta equilibrio al estilo educativo. Es difícil, genera conflictos, fricciones y no las valoramos positivamente. No nos gustan, porque son mucho más complicadas. Pero gestionarlas es bueno para el ambiente que generamos en casa, para que sea equilibrado, moderado y nutritivo.

-Hagamos una pincelada a un tema que deberemos abordar otro día: ¿Cómo relacionarse con los hijos de tu actual pareja con su anterior relación?

-¡Para esto necesitamos varias sesiones! Todos los niños tienen un padre y una madre. Es a ellos a quienes toca establecer límites. A la pareja que no es el padre o la madre, le toca vincularse más o menos bien -no significa que no pueda abrir la boca- porque es a tus progenitores a quienes les toca establecer los límites, no al padre o la madre que no son mi padre ni mi madre.

El conflicto, siempre tiene que resolverse a través del progenitor. Entre los adultos.