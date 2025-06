Los veterinarios lanzan un grito de alerta ante el elevado número de suicidios en su profesión

Tres suicidios en lo que va de año. Consultas psicológicas constantes. Y un dato: al salir de la carrera, un 10% de los futuros profesionales dicen haber tenido ideas de suicidio. Se trata de una profesión sobre la que normalmente no se habla en términos psicológicos, pero que vive en alerta, buscando prevenir estos problemas de la mano de entidades especializadas. Son los veterinarios y las veterinarias, cuyas condiciones psicológicas y laborales acumulan factores de riesgo, hasta ahora poco conocidos por la población general.

De hecho, desde hace décadas se han analizado las circunstancias que llevan a estos profesionales a suicidarse en un índice más elevado que el de la media de la ciudadanía. En concreto, según un estudio del Center for Disease Control and Prevention de los Estados unidos, los veterinarios tienen 3,5 más veces de morir por suicidio que la ciudadanía en general.

Marta Legido es veterinaria desde hace 35 años y coordina el programa Assis de los colegios profesionales de Catalunya con la Fundació Galatea (que atiende problemas de salud mental de profesionales médicos) para tratar este desafío. Una situación con varias causas, psicológicas y laborales. "De entrada tenemos un perfil psicológico muy autoexigente; trabajamos con vidas y a menudo perdemos a nuestros pacientes". Aquí aparece uno de los factores clave, el contacto con la muerte. "Tenemos un vínculo de cotidianidad con la muerte -apunta Legido-, y eutanasiamos animales, es una práctica muy habitual".

El método y la soledad

En relación con la muerte, otro veterinario con 25 años de experiencia, Oriol Comas, explica que "si bien los suicidios son multifactoriales, es cierto que nos quedamos tocados cuando hacemos eutanasias, y tenemos acceso a la medicación, con lo cual es una vía fácil; si yo lo hiciera usaría esa medicación, como ha hecho un compañero mío de promoción".

Legido lo confirma: "Sabemos como usar los agentes eutanásicos, cuando estás en un momento muy difícil haces la analogía: quiero dejar de sufrir y quiero hacerlo sin sufrir más. Y tenemos más acceso que los médicos a estas sustancias".

Este factor va añadido a otro: el de la soledad. La responsable del programa Assis detalla que en la mayoría de centros el profesional trabaja solo. Si tiene un mal día "no tiene un compañero con el que comentar su caso y desahogarse". Además, los que trabajan en mataderos han de tomar decisiones difíciles, a veces con repercusiones económicas y en cuestión de minutos (¿Qué hacer si se va la luz media hora a las cuatro de la mañana, decomisar todo el producto?).

Mal pagados

Comas también alerta de la precariedad laboral, y lo confirma Legido. Los sueldos y el trabajo intenso sin horarios (se producen urgencias a cualquier hora) generan situaciones de 'burnout' entre la profesión. A ello se debe añadir la necesidad de formación constante en el colectivo de veterinarios. En un reciente comunicado, los Colegios de Veterinarios constatan que la gran mayoría, el 78% de los profesionales sufren 'burnout' e insisten en los siguientes factores: los retos emocionales y psicológicos por "la exposición frecuente a la muerte y la eutanasia" y las decisiones complejas que han de tomar, además de tratar con tutores de animales "ansiosos o dolidos".

Depresión, ansiedad...

Un estudio del 2023 hizo una revisión exhaustiva de la literatura científica al respecto de los suicidios entre los veterinarios. Y concluyó:"Los veterinarios suelen estar expuestos a factores de estrés laboral, como la carga de trabajo excesiva y las limitaciones económicas. Estos factores pueden provocar angustia psicológica, que suele derivar en trastornos de salud mental como depresión, ansiedad y agotamiento, e incluso puede culminar en intentos o muertes por suicidio".

Esta investigación, coordinada por Carina Rodrigues Da Silva, reclama analizar más a fondo los factores que pueden llevar a esta situación, en concreto "las mejoras en el ámbito profesional relacionadas con la salud mental y el consiguiente establecimiento de políticas de atención primaria en salud mental". Mejoras como el apoyo social, la resiliencia y las habilidades personales para afrontar estas situaciones estresantes.

NOMV

Esto es exactamente lo que los colegios profesionales, de la mano de Galatea, llevan a cabo con un número creciente de profesionales que piden ayuda. "Lo prioritario es trabajar en la prevención, porque cuando alguien toma la decisión de marcharse de este mundo es porque ha llegado a un extremo, pasando por muchas fases", reclama Legido. La prevención pasa, de entrada, por las facultades de veterinaria, porque la mitad de los alumnos de estos estudios en la UAB han sufrido depresión, ansiedad o estrés y el 32% burnout, según una encuesta del curso 2023-2024 a más de 300 estudiantes de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Legido, como muchos de sus colegas en todo el mundo, se hace eco de las siglas NOMV (No One More Vet, ningún veterinario más) para reclamar que no se produzcan más suicidios entre la profesión.