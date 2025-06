Esto dice la psicología sobre los que olvidan el nombre de las personas

Olvidar el nombre de alguien, incluso segundos después de haberlo escuchado, es una experiencia común que puede generar incomodidad. Un fenómeno que la psicología ha estudiado y que no se explica tanto con la falta de atención como con el funcionamiento estructural de nuestro cerebro.

Nuestra memoria está mejor preparada para retener conceptos con carga semántica o imágenes mentales (una profesión, una actividad) que palabras arbitrarias (nombres propios). Esto es lo que se extrae de la famosa paradoja Baker/Baker que precisamente expone las complicaciones que tiene la memoria para retener nombres propios.

Un estudio en el que se mostró la misma fotografía de una persona a dos grupos distintos. Al primero se le explicó que esa persona se llamaba "Baker" de apellido y al segundo que su profesión era "baker" (panadero en inglés). Aquellos que asociaron la persona con su profesión de panadero recordaron esa información con mucha más facilidad.

Cuando no recordamos el nombre de alguien es normal lamentarse o tener cierto sentimiento de culpa; pensar que no hemos estado suficientemente atentos. Sin embargo, desde el plano psicológico, no es tanto una falta de concentración sino una característica inherente a cómo el cerebro organiza la información. La memoria humana no puede almacenar todo por igual y hay que priorizar.

Al ser los nombres propios etiquetas arbitrarias y que no se pueden clasificar en ninguna de estas categorías, no activan experiencias en nuestra mente. Es cuando la persona se convierte en parte estable de nuestro entorno cuando nuestro cerebro empieza a relacionar el nombre con asociaciones más fáciles.

Anomia, un trastorno del lenguaje

Cuando se olvidan ciertas palabras a partir de cierta edad, hablamos de la anomia.

La Real Academia Española define la anomia como el "trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre". Es un fenómeno común llegado a una cierta edad y que se multiplica cuando la persona tiene muchas preocupaciones o está pensando en varias cosas a la vez, entonces pierde la capacidad en concentrarse y pensar palabras o nombres que debería tener muy asumidos en su cerebro.

Esto no supone un problema siempre que sea un lapsus normal propio del envejecimiento, sobre todo si se da en situaciones de muchos estímulos o de estrés. Pero si sucede de manera continua, y se da junto a desorientaciones, puede ser una señal de que la persona pueda estar sufriendo traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer o demencia.