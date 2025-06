Esto es lo que dice la psicología sobre el horario de las comidas y cómo influyen en la salud mental

Los trastornos de la conducta alimentaria (tca) son uno de los principales problemas de salud mental entre los adolescentes y jóvenes españoles. Este problema se ha hecho más visible durante la pandemia del covid-19, especialmente en mujeres de entre 12 y 25 años.

Según la encuesta de salud de Catalunya (Esca) de 2020, 85.397 personas declararon tener un TCA. Además, en 2021, los casos aumentaron un 61,1% respecto a 2018, y el 92% de las personas atendidas fueron mujeres.

Vida plena

Sin embargo, una buena alimentación es fundamental para llevar una vida plena y saludable, e ingerir una cantidad suficiente de comida es necesario para tener energía.

Además, los horarios en los que comemos también tienen una relación directa con nuestra salud física y mental.

No obstante, el ritmo de vida actual y la forma en la que viven muchos españoles hace que llevemos unos horarios diferentes a los de la mayoría de los países del entorno.

Comer en sincronía

Muchas veces, las horas de la comida o de irse a la cama no son las más saludables, porque no dejan al cuerpo realizar sus funciones en el tiempo que debería.

Comer en sincronía con los ritmos naturales del cuerpo no solo mejora la digestión, sino que también puede protegernos de afecciones metabólicas graves.

Según los investigadores, el cuerpo humano está mejor preparado para procesar alimentos durante la mañana. En esas primeras horas, órganos como el páncreas y el hígado trabajan de forma más eficiente, lo que favorece la regulación del azúcar en sangre y la absorción de nutrientes.

La importancia del desayuno

Según la doctora Marta Garaulet, es mejor priorizar el desayuno y el almuerzo en vez de concentrar las calorías en la cena. De este modo, se puede reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Además, los expertos aseguran que aquellos que desayunan más fuerte tienden a sentir menos hambre a lo largo del día.

Un estudio publicado en la revista 'Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics', señala que lo ideal es desayunar a las 7:00 u 8:00h de la mañana, y entre los alimentos debe haber algo de fruta, cereales, proteína y algún alimento que contenga calcio.

Las horas ideales

Cuando llegan las 10:00 u 11:00h puede ser un buen momento para comer algo que nos aporte más energía: es una hora perfecta para tomar una fruta, un bocadillo integral o un yogur con nueces.

Asimismo, el estudio defiende que lo idóneo es almorzar entre las 13:00h y no más tarde de las 15:00h.

En el almuerzo tenemos que incluir algo de verduras, proteínas, grasas saludables, vegetales y carbohidratos.

Debe ser una comida saciante, pero sin ser demasiado copiosa, ya que podría restarnos energía.

Después de la comida, de postre podemos tomar algo ligero, como otra pieza de fruta. Es importante destacar que las infusiones ayudan a hacer la digestión y sientan muy bien al estómago.

La cena

La merienda también es importante para continuar el día con la energía suficiente: la hora adecuada es entre las 16:00 y las 17:00h. Aquí podemos comer frutos secos o un yogur.

Finalmente llega la cena. Para cenar a una hora adecuada, es recomendable hacerlo entre las 19:00h y las 22:00h, y deben pasar al menos dos horas desde que se acaba hasta que uno se va a dormir.

Esta comida debería ser ligera y con cocciones sencillas: sopa, pescado, pechuga de pollo o verduras son un buen ejemplo.

Estilo de vida

Asimismo, debe ser una cena rica en vitaminas y que no requiera de una digestión pesada.

Es importante destacar que existen muchos parámetros a tener en cuenta para formular una dieta saludable, que va desde el estilo de vida de cada persona hasta sus intolerancias.

Si queremos llevar una buena dieta, lo mejor es consultar con un nutricionista profesional.