Descubre quién es la Sole y porqué está entre nosotros

Que la soledad no deseada es un problema grave entre las personas mayores no es noticia. Es un problema cronificado. Pero que esa soledad afecte a uno de cada cuatro jóvenes de 16 a 29 años, ya no es tan conocido. Se trata de un fenómeno extendido y que levanta la alarma de profesionales y entidades. Sant Joan de Déu lanza hoy una campaña con un personaje en Instagram, llamado La Sole, para sensibilizar a la ciudadanía sobre este problema.

La campaña, @Aqui_LaSole, busca acercarse a los jóvenes a través de Instagram, con una cuenta del personaje, La Sole, con el que se irán divulgando contenidos pedagógicos para prevenir esta soledad no deseada, identificándola y actuando. De hecho, según los impulsores de la campaña ni los propios jóvenes son a menudo conscientes de su situación.

Para promover la campaña, Sant Joan de Déu contará con influencers para difundir los mensajes de la campaña. El objetivo es "generar espacios para que las personas puedan expresar su situación sin temor al estigma, al ser el primer paso que abre la puerta para buscar y recibir apoyo", según Diana Casellas, coordinadora de sensibilización de San Juan de Dios España.

Está entre nosotros

La campaña, que gira en torno al personaje de la Sole, una nueva influencer que busca su espacio en las redes sociales, y aparece en multitud de situaciones comunes en Instagram, para visibilizar, según los promotores de la iniciativa que "la soledad no deseada puede estar en nuestro entorno y afectarnos o afectar a personas cercanas". El Ministerio de Derechos Sociales financia la campaña, que cuenta con la colaboración de influencers como Anabel Domínguez, Andrea Snowy, Álvaro Patón, Car de Lorenzo, Adrián Romero, Carla Galeote, Lina Zaidi o Regina Martínez, entre otros.

Un problema global

Un 28,4% de jóvenes catalanes (de entre 18 y 34 años) sufren soledad no deseada. Una cifra que duplica la de los mayores de 55 años (12,4%) y que rompe con la idea de que este fenómeno se ceba más en los ancianos. Es uno de los datos del Barómetro de la Soledad No Deseada en Catalunya, elaborado entre ONCE y AXA, que se ha presentado este martes en rueda de prensa. "Vemos varios factores que lo explican y uno de ellos es la digitalización, hay jóvenes que no saben relacionarse", ha explicado Adrián Tuñón, representante del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada y consultor en Fresno.

La soledad no deseada es un problema invisibilizado y extendido dado que el 20% de la población española y el 13,5% de manera crónica (es decir, durante dos años o más). La investigación sociológica indica, además, que no existen grandes diferencias de prevalencia entre el ámbito rural y urbano, pese a que en el campo hay menos servicios públicos y la despoblación crece como una mancha de aceite.