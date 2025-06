¿Cómo hacer que los hijos duerman solos en su cama? El pediatra Carlos González alerta: "Si les presionas, se van a poner a llorar y van a venir a la tuya"

Nuestro hijo no quiere dormir solo. Esto es un desafío habitual durante la crianza de los hijos. Algo que les ocurre a prácticamente todos los padres a medida que sus hijos empiezan a crecer. Aunque compartir la cama puede parecer una solución temporal para calmar miedos nocturnos o facilitar el descanso, a largo plazo puede afectar tanto la calidad del sueño como a la dinámica familiar.

Es por ello que el pediatra Carlos González, experto en crianza, ha querido explicar en su pódcast 'Criando sin miedo' cómo hacer que los hijos dejen de dormir en la cama de los padres y empiecen a hacerlo en la suya sin que se convierta en una experiencia traumática para ellos.

"Es más habitual que hacia los tres años acepte dormir en tu habitación pero en su propia cama, sobre todo si le das opciones", explica González. Según el pediatra, darle opciones y alicientes es fundamental para que se adapte bien al cambio y lo acepte.

Hacer ciertas concesiones

"Primero le vendes la moto. Mira cariño, ahora tendrás tu propia cama para ti solo porque ya eres mayor y vamos a comprar unas sábanas, las que más te gusten. '¿Pueden ser de spiderman? Sí, cariño, pueden ser de spiderman. ¿Pueden ser de Frozen? Sí, cariño, ya las buscaremos'". Con este diálogo, el pediatra pone de ejemplo que hay que permitir ciertas concesiones. Si al hijo no le hacemos ver de forma positiva el traslado puede acabar siendo complicado.

Es importante que su nueva cama le guste y no prohibir. "Buscas las sábanas que les gustan, la camita más o menos a su gusto y sobre todo le dices: mira cariño, si alguna noche quieres venir a dormir con papá y mamá puedes venir, pero no hagas ruido, que papá y mamá tienen que dormir y primero pasa por el baño. Si se lo explicas así, muchos niños se sienten tan confiados, tan seguros, que a veces vienen, y muchas veces ni siquiera vienen", relata González.

Es cuando se presiona a los hijos y se les obliga a dormir en su cama "porque ya no es un bebé" que se puede volver algo traumático. "Si les intentas presionar, los niños, lo mismo que los adultos en general, no funcionan bien bajo presión. Si en vez de darle opciones le dices "y nunca más dormirás con papá y mamá, porque dormir con papá y mamá es de bebés pequeñitos y tontos, ¿verdad que tu no quieres ser un bebé pequeñito y tonto? Pues entonces no tienes que dormir nunca más con papá y mamá. Probablemente, le va entrar angustia, se va a poner a llorar y va a venir a tu cama", concluye el pediatra.