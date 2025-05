Sònia Miravet, Col·legi de Metges: "Estamos medicalizando cuestiones propias de la vida"

Sònia Miravet es médico de familia y secretaria del Col·legi de Metges de Barcelona. Tanto en su consulta como en su tarea de representación de los facultativos, su denuncia es clara: la falta grave de planificación de las administraciones genera una falta de psicólogos, psiquiatras y especialistas que repercute en una peor atención a las personas usuarias del sistema público.

-La falta de psiquiatras y psicólogos no es nueva. ¿A qué atribuye el Col·legi este problema que se arrastra en el tiempo?

-Llevamos 15 años de demora. Desde el 2010 hemos anunciado a la administración que se acercaba la jubilación de la generación del 'baby boom'. Hace tres años que se produce, con una media de 900 jubilaciones. Este año son 1200 médicos. Esto es fruto de una falta de planificación, pese a que estaban advertidos de la necesidad de generar más especialistas y el hecho de que muchos de los que entran no tienen reconocida la especialidad. La administración no ha sido capaz de hacer esta previsión. Y nos quedan tres años más de dificultades.

-Además, en cuanto a la salud mental, tras la pandemia hay una mayor vulnerabilidad...

-Sí, hay una cierta vulnerabilidad, con mucho impacto mental y social y no nos hemos recuperado todavía. Y también es cierto que estamos medicalizando aspectos de la vida, duelos, pérdidas, relaciones de pareja... Y ante estas situaciones la población necesita más inmediatez y hacen más demanda de recursos de salud mental. La profesión no se ha ajustado a la realidad.

-¿Cuál es la experiencia diaria a pie de consulta?

-Como médico de familia me sucede que tenemos que hacer mucha parte de abordaje de trastornos adaptativos, trastornos mentales no severos... Y cuando haces una derivación, por ejemplo, a un psicólogo, ves que hay un tiempo de demora por falta de profesionales. Y esto hace que al final acabes medicalizando aspectos de la vida. No se trata ya del poco tiempo en consulta.

Las benzodiacepinas han aumentado estos años. Este es un aspecto a mejorar porque hay consecuencias a largo plazo y es complicado sacar las benzos después. Se junta la demanda de medicamento por parte de la población y el hecho de no tener recursos disponibles, y que la visita a psicología se demore tres meses.

-¿Los estudiantes buscan la especialidad de Psiquiatría?

-No es de las más demandadas. Se piden más las especialidades médico-quirúrgicas. Ha ido cambiando la manera de escoger de los profesionales.

-La falta de psiquiatras está generando una gran competitividad entre centros hospitalarios para hacerse con sus servicios...

-En el área metropolitana es más sencillo hallar a profesionales. Pero en lugares más alejados es más complicado, has de competir con otras vías, no solo el sueldo, sino las condiciones de vivienda...

Se combina todo. Además, las nuevas generaciones tienen otras prioridades, valores como la conciliación, la vida personal... Y esto puede dificultar hallar profesionales. Nos peleamos por qué centro ofrece las mejores condiciones o el mejor proyecto profesional a cada psiquiatra.