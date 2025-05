Sara Bujalance, presidenta de ACAB: "Una joven con señales de anorexia tarda dos meses en la primera cita"

"Los centros de salud mental reciben una gran diversidad de casos, faltan manos, falta formación y falta desplegar a los profesionales, es frustrante". Quien se expresa así es Sara Bujalance, directora de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulumia (ACAB). También en este colectivo cuya vivencia es tan intensa se notan las consecuencias de la falta de profesionales de salud mental, y de profesionales especializados en Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Bujalance sí admite que el Departament ha llevado a cabo formaciones online. Pero ello no suple la falta de profesionales y de seguimiento de los casos. Lo que provoca esta insuficiencia es que "cuando una familia ve que su hija adolescente da señales de TCA, van al ambulatorio y le dan cita para el centro de salud mental más tarde de lo recomendable, quizás de aquí a un mes y medio o dos meses, porque no tienen más horas".

La falta de especialización tiene consecuencias

Bujalance lamenta que estas insuficiencias provocan falta de especialización y, a su vez, que en ocasiones los objetivos terapéuticos puedan no ser los adecuados, no acertar en la diana diagnóstica. "A veces un buen profesional de salud mental puede no hacer las recomendaciones adecuadas, incluso nos hemos hallado en triaje -no en centros de salud mental- comentarios del tipo 'pero si tienes un cuerpo muy bonito', comentarios completamente desubicados".

La falta de resultados que llevamos arrastrando desde hace años. Cada día vemos a familias desatendidas Sara Bujalance — Directora de ACAB

"No es solo un tema de dinero sino de cambio de modelo, no es fácil, implica mucho esfuerzo -admite Bujalance- y es complejo, pero esto no justifica la falta de resultados que llevamos arrastrando desde hace años. Cada día vemos a familias desatendidas". El objetivo parece sencillo pero es todavía una necesidad: "que las personas reciban un tratamiento".

Un plan a medias

Bujalance TCA lamenta que el "ambicioso" plan de mejora de las personas con TCA, aprobado hace dos años, no de respuestas todavía. Sí es cierto, admite, que algunas unidades especializadas funcionan pero todavía con necesidades. Es decir, el diagnóstico es correcto y se han ejecutado acciones como aperturas de unidades de media y larga estancia. Otras acciones, añade Bujalance, están "paradas". Como por ejemplo la elaboración de una guía de prevención dirigida a docentes para que los centros educativos identifiquen señales de alerta y favorecer la detección precoz.