Soy psicólogo y descubrí algo sobre mí mismo viendo una serie de Netflix

En ocasiones, ver una serie no es solo una forma de entretenimiento. Algunas historias audiovisuales actúan como espejos. Nos colocan frente a emociones que no habíamos nombrado, heridas que creíamos cicatrizadas o patrones que seguimos repitiendo sin darnos cuenta. Como psicólogo, estoy habituado a explorar la vida emocional de las personas con profundidad, pero Mi reno de peluche, la serie de Netflix creada y protagonizada por Richard Gadd, me llevó a un lugar distinto: me vi reflejado.

La historia se centra en Donny, un cómico en busca de reconocimiento que establece una relación extraña y ambigua con una mujer que comienza a acosarlo. Lo que en apariencia podría parecer un thriller psicológico sobre obsesión o violencia, se va transformando en una narración cruda sobre trauma, silencios y la forma en que nos autoboicoteamos sin darnos cuenta.

Lo interesante de esta serie no es solo su calidad narrativa o la interpretación actoral. Lo impactante es la manera en que retrata el dolor no verbalizado, los vínculos confusos, la necesidad de ser visto y aceptado… incluso si eso implica renunciar a los propios límites. Y en ese punto, sin esperarlo, me encontré.

Las emociones que preferimos evitar

Mi reno de peluche no es una serie amable. No ofrece redención fácil ni finales esperanzadores. Más bien, pone sobre la mesa las emociones que solemos evitar: vergüenza, culpa, soledad, vulnerabilidad. Emociones que en consulta aparecen con frecuencia, pero que en la vida personal a veces intentamos minimizar incluso quienes nos dedicamos a acompañarlas profesionalmente.

Ver a Donny ceder, justificar lo injustificable, sonreír por fuera mientras por dentro se derrumba, me hizo pensar en todas las veces que yo mismo he actuado desde esa desconexión. Desde fuera, todo parecía correcto. Una vida funcional, un buen desempeño laboral, relaciones afectivas. Pero por dentro, en momentos determinados, había un vacío que no sabía nombrar.

La serie muestra con crudeza cómo una experiencia traumática no resuelta puede condicionar todas nuestras decisiones. Cómo intentamos reconstruir nuestra autoestima a través de la mirada del otro. Cómo confundimos cuidado con dependencia, amor con deuda emocional, vínculo con necesidad de redención. Y lo más potente: cómo muchas veces seguimos atrapados en dinámicas dolorosas porque nos resultan conocidas, incluso si nos hacen daño.

Lo que descubrí sobre mí mismo

Hay un momento en la serie que me atravesó de forma particular. Donny, después de haber sufrido una experiencia abusiva, decide callar. No solo por miedo a las consecuencias externas, sino por la imposibilidad interna de nombrar lo vivido. Esa escena, con su silencio denso y sus gestos contenidos, me recordó algo que había olvidado: también yo había aprendido a callar.

No hablo aquí de un suceso puntual, sino de un patrón emocional. De la tendencia a minimizar lo que me dolía, a no molestar, a mantener una imagen de control. Como si mostrarme vulnerable pusiera en juego todo lo que había construido profesionalmente. Como si pedir ayuda fuera incompatible con ser quien ayuda.

La serie me mostró algo esencial: que el conocimiento emocional no nos exime del dolor. Que entender lo que nos ocurre no siempre basta para evitar que nos ocurra. Y que incluso quienes acompañamos procesos de sanación necesitamos espacios donde poder decir “esto también me afecta”, “aquí también me duele”, “yo también estoy en camino”.

Ese reconocimiento fue incómodo, pero liberador. Porque me permitió dejar de exigirme perfección. Me permitió mirar con más ternura mis propias contradicciones. Y, sobre todo, me recordó que la autenticidad no consiste en no caerse nunca, sino en saber reconocer cuándo una parte de ti sigue necesitando ser escuchada.

Diez cosas que comprendí después de esa serie

No solo una sesión, un libro o una conversación profunda hacen clic dentro de nosotras o nosotros. A veces basta con una escena, una mirada o una frase dicha en el momento justo. Mi reno de peluche no solo me removió como espectador, también me confrontó como psicólogo.

Estas son las diez cosas que comprendí después de esa serie:

1. La herida no siempre se ve

Muchas personas, como Donny, siguen funcionando socialmente mientras sostienen un dolor profundo en silencio.

2. El trauma no desaparece con el tiempo

El trauma puede cambiar de forma, desplazarse, disfrazarse, pero sigue vivo si no se nombra.

3. Callar tiene un coste

Proteger a los demás del propio dolor, evitar conflictos o preservar una imagen puede acabar minando la conexión con una misma o uno mismo.

4. La compasión no siempre es sanadora si va dirigida solo hacia fuera

Volcar el cuidado en los demás mientras se descuida el propio dolor termina por fracturar internamente.

5. El cuerpo guarda la memoria

A través del insomnio, la ansiedad, las conductas evitativas o incluso el humor, muchas veces el cuerpo sigue narrando lo que la mente intenta olvidar.

6. No todas las relaciones son vínculos seguros

A veces nos quedamos en dinámicas afectivas porque nos resultan familiares, no porque nos hagan bien.

7. La culpa es una emoción que distorsiona la mirada

Nos lleva a justificar comportamientos ajenos y a asumir responsabilidades que no nos corresponden.

8. El silencio puede ser una forma de protección, pero también de aislamiento

Encontrar espacios seguros donde hablar es fundamental para no quedar atrapado en la herida.

9. La resiliencia sin apoyo se convierte en resistencia solitaria

Y nadie debería tener que sostenerse solo todo el tiempo.

10. Incluso desde el dolor se puede construir algo fuerte

No como ideal romántico, sino como posibilidad real de transformación, si se le da espacio y tiempo.

Las ficciones también nos sanan

Ver Mi reno de peluche no fue solo una experiencia estética o narrativa. Fue un encuentro íntimo con partes de mí que no había querido mirar con suficiente atención. No porque no las conociera, sino porque había aprendido a convivir con ellas en silencio.

Como psicólogo, esta serie me recordó que el trabajo emocional nunca se termina. Que no hay un punto de llegada donde ya todo está resuelto. Que el conocimiento no sustituye la experiencia. Y que todos y todas tenemos nuestras propias capas que revisar.

No todas las series logran esto. Pero algunas, como esta, tienen la capacidad de tocar lo que estaba dormido, de ponerle voz a lo innombrable, de abrir una conversación interna que cambia cosas. No desde el espectáculo, sino desde la verdad emocional.

Quizás, al final, de eso se trata también el trabajo emocional: de encontrar nuevas formas de contar lo que nos pasa. Aunque sea viendo una serie de Netflix un jueves por la noche.

* Ángel Rull, psicólogo.