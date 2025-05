¿Qué es mejor, tomar los medicamentos en ayunas o con alimentos? El médico Fernando Fabiani lo aclara

Son muchos los mitos en torno a la medicación oral, por lo que resulta habitual que uno no sepa con claridad de qué forma se debe tomar una píldora. Entre ellas, existe la duda de si se debe tomar la pastilla en ayunas o con el estómago lleno.

El médico divulgador Fernando Fabiani ha intentado solventar esta y otras dudas relacionadas con la toma de medicamentos en el programa 'Despierta Andalucía', de Canal Sur TV.

El especialista reconoce que "hay pequeñas cositas que a veces no tenemos muy claras". Una de ellas, es la gran pregunta sobre si se debe tomar la pastilla en ayunas o después de comer. Fabiani reconoce que es clave revisar las instrucciones que marca el prospecto del medicamento.

Cómo tomar las pastillas

En él, podremos encontrar escrito cuál es la mejor forma para tomárnoslo. El médico reconoce que la mayoría de medicamentos se deben tomar en ayunas, ya que se absorben mejor. No obstante, hay otros que exigen tener el estómago lleno.

Los antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno, el dexketoprofeno o el naproxeno, es mejor tomarlos con alimentos porque "se toleran mejor desde el punto de vista digestivo", comenta.

La metformina, un fármaco antidiabético, también es conveniente tomarla tras haber comido, para disminuir los síntomas de diarrea o náuseas.

Por el contrario, Fernando Fabiani incide en que, para consumir antibióticos, levotiroxina -pastilla para la tiroides- y otros medicamentos determinados es necesario consultar las indicaciones específicas de cada uno de ellos, y así tener claro cómo tomarlos.

Qué significa "en ayunas"

El especialista también cuenta que muchos no saben cuánto tiempo estar en ayunas tras tomar un medicamento. "Me tomo la pastilla y no como nada en la próxima hora", o también, si se puede ingerir el fármaco "si hace ya más de dos horas que he comido", detalla.

El médico considera que es necesaria esta aclaración, pues muchos creen que estar en ayunas significa tomarse la pastilla justo al levantarse, puesto que no se ha ingerido nada durante la noche, y comer justo después.

"Ha caído la pastilla en ayunas y a los dos minutos le ha caído encima una barra de pan", bromea. Además, también aclara que tomar leche tampoco es ayunar, pues contiene grasas y azúcares, entre otros nutrientes.