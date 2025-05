Dejarse el último sorbo de café en la taza dice mucho de ti

Si te gusta el café y tomas habitualmente, seguramente te ha pasado más de una vez: disfrutas cada trago con gusto, pero al final, ese último sorbo permanece intacto en la taza. ¿Te has preguntado por qué ocurre esto? Pues la psicología tiene mucho que ver con ello.

Elena Monje, conocida en TikTok como @infarmarte ha compartido una explicación de ello con sus seguidores, casi un millón de personas. "No soy capaz de acabarme el café. Siempre dejo un pequeño rastro en el fondo de la taza y no es que no tenga más sed o que no me guste la bebida, sino que no puedo tragarme lo último. Al principio pensé que era una manía mía pero después de buscar mucha información esto tiene base psicológica", asegura.

Aversión al asco

Este fenómeno, según la farmacéutica, tiene que ver con la aversión al asco. "Hay algo en el fondo de la taza que me incomoda, puede ser el cambio de textura, de temperatura, de color, los sedimentos... Estos residuos activan circuitos cerebrales que están relacionados con la aversión al asco", cuenta.

¿Y qué es la aversión al asco? "Una emoción fundamental en la evolución humana para evitar enfermedades. La aversión al asco está muy relacionada con el instinto de evitar contaminación aunque no haya una amenaza real. Así que mi cerebro relaciona ese último sorbo con algo indeseable o contaminado", añade.

Efecto Zeigarnik

Sin embargo, esto no es todo. La psicología puede explicar el hecho de dejar algo de café en la taza de otras maneras. Este gesto, para expertos en comportamiento, podría estar relacionado con la necesidad de no quedarse completamente "vacío", en un sentido más simbólico.

Otro fenómeno que podría estar vinculado con ello es el llamado efecto Zeigarnik. Este indica que las personas recuerdan mejor las tareas incompletas que las completadas. Así, dejar café en la taza permitiría prolongar la rica sensación que produce tomar café a los enamorados de esta bebida que tan fundamental es para muchos.