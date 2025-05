Carlos Alcoba, Obertament: "Ningún proyecto de salud mental en el trabajo sirve sin una mirada antiestigma"

«Sin una mirada antiesigma, ningún proyecto de salud mental en el trabajo servirá de mucho». Así de claro se ha mostrado Carlos Alcoba, responsable de salud mental y estigma en el ámbito laboral de Obertament, en unas recientes jornadas de esta entidad antiestigma. Alsina añade: «Existe el mito de que la pandemia rompió el estigma, pero es mentira. Abrió una ventana de oportunidad. Y si no la aprovechamos, se cerrará».

Certificados para lograr un cambio

Obertament ha presentado el Estándar de Salud Mental y Antiestigma (ESMA), una certificación pionera que acredita a las empresas que se comprometen a transformar su cultura interna para hacerla más segura, inclusiva y respetuosa con el bienestar emocional.

Para Obertament, el ESMA pretende ser, más que un sello, una herramienta de cambio estructural: «Esto no va de héroes ni heroínas, sino de construir una sociedad donde podamos vivir en paz», resumió Alcoba. Esta certificación llega en un contexto en el que el 64% de los trabajadores afirman que el trabajo afecta negativamente a su salud mental, y donde el 90% de quienes se toman una baja por motivos emocionales no pueden hablarlo con libertad.

Diseñado en colaboración con activistas en primera persona y empresas como SEAT, Allianz, la Universidad de Barcelona (UB) o el Gran Teatre del Liceu, este distintivo de salud mental en el trabajo cuenta con el respaldo del Pacto Nacional de Salud Mental del Governy de la Secretaría de Trabajo de la Generalitat. Incluye 48 acciones divididas en cinco áreas, que van desde la promoción del bienestar hasta la formación de líderes y la creación de entornos laborales cohesionados.

“No debería haber tenido que pasar por todo esto”

Entre las personas que han participado en el codiseño del ESMA se encuentra Raquel Muñoz, consultora de formación y activista de Obertament. Su testimonio resonó con fuerza durante el acto: «En 2010 tuve una crisis en el trabajo. Nadie supo detectar nada. Incluso llegaron a preguntarme si me había tomado algo».

Ahora, con más de diez años de trayectoria, reclama que el compromiso de las empresas vaya más allá del marketing interno: «No debería haber tenido que pasar por todo esto. Pero ya que ha ocurrido, espero que mi historia sirva para impulsar el cambio».

Para Muñoz, una empresa mentalmente saludable es aquella que cuida su cultura de forma inclusiva y que ofrece espacios reales de conversación, no solo buenas intenciones en un panfleto: «La diversidad no la da tener un problema de salud mental. La da el punto de vista. Y eso aporta valor».

El reto de ir más allá de la sensibilización

La ESMA llega en un momento en que el debate sobre la salud mental en el trabajo es más visible, pero sigue siendo incómodo. «Aún hay empresas que tienen miedo de abrir el melón», advirtió Alcoba. «Temen que hablar de salud mental genere más bajas, más demandas, más conflictos. Pero lo que proponemos precisamente es transformar ese temor en una oportunidad real de cambio».

Jordi Tarragó, director de Recursos Humanos del Gran Teatre del Liceu, recordó cómo gestionaron un periodo con numerosas bajas por motivos emocionales: «No podíamos eliminar la causa externa, pero sí crear un entorno seguro y garantizar que el regreso al trabajo no sumara más sufrimiento».

También SomEnergia y Factorial compartieron retos y aprendizajes. Desde la cooperativa energética, Núria Iglesias y Anna Rodon pusieron el acento en el apoyo mutuo y la gestión de expectativas: «El trabajo no tiene que ser un espacio terapéutico, pero sí un lugar donde no tengamos que llevar máscaras». Por su parte, Clàudia Ruiz, responsable de prevención de riesgos laborales en Factorial, recalcó que «la salud mental no se ve, pero impacta directamente en la productividad, el clima laboral y la retención del talento». Y fue contundente: «Tenemos que dejar de hacer políticas reactivas y empezar a escuchar de verdad».

Espacios vivos, compromiso constante

Uno de los puntos fuertes de la ESMA es su vocación de continuidad. No se trata de una formación puntual ni de un distintivo estático, sino de un proceso vivo que acompaña a las empresas en el tiempo. «Las plantillas cambian, y si no hay continuidad, se pierde el sentido», concluyó Alcoba.