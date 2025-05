¿Qué me ocurre cuando sobrepasan mis límites?

Poner límites no es un capricho ni un gesto de frialdad emocional. Es una necesidad vital para proteger nuestra salud mental, nuestro equilibrio interno y nuestra dignidad. Los límites no son muros que aíslan, sino puentes que definen hasta dónde puedo dar sin perderme a mí misma o a mí mismo en el intento. Desde la psicología entendemos que una persona que no puede o no sabe marcar sus propios límites acaba, con el tiempo, difuminando su identidad.

Muchas veces, desde pequeñas o pequeños, se nos enseña que decir “no” es ser egoísta, que hay que complacer, que lo correcto es ceder, sonreír, estar disponibles. Esta educación emocional puede hacer que poner límites se viva con culpa o vergüenza. Como si proteger el propio bienestar fuera algo que debiera justificarse.

Sin embargo, cada vez que una persona se siente incómoda, invadida o sobreexpuesta y no puede expresarlo, su cuerpo y su mente se tensan. Se activa una especie de traición interna que, a la larga, pasa factura. Aprender a poner límites no es solo un acto de amor propio, es una herramienta de supervivencia emocional.

¿Por qué nos cuesta tanto poner límites?

Poner límites es difícil porque nos conecta con emociones profundas. Decir “hasta aquí” puede activar el miedo al rechazo, la idea de que no seremos queridas o queridos si no cumplimos con lo que se espera de nosotras o nosotros. También puede generarse una sensación de culpa por no estar “a la altura” de lo que el entorno demanda.

En muchas relaciones hay dinámicas que se sostienen gracias al silencio de una parte. Esa parte que calla por evitar conflictos, que asume por no incomodar, que cede por temor a ser vista como problemática. Y, muchas veces, esa parte somos nosotras y nosotros mismos, sin darnos cuenta.

Además, vivimos en una cultura que valora la hiperdisponibilidad. Ser multitarea, estar siempre presente, responder a todo de inmediato, no fallar. Decir “necesito espacio”, “esto no me hace bien” o “no puedo ayudarte ahora” va contra esa narrativa y, por tanto, puede resultar incómodo. Pero lo que es incómodo al principio puede volverse imprescindible cuando descubrimos sus beneficios.

Diez cosas que me ocurren cuando sobrepasan mis límites

Lo que permitimos en nuestras relaciones nos moldea, nos define. Por eso, aprender a identificar cuándo se están sobrepasando nuestros límites es, al mismo tiempo, una herramienta de protección y un acto de dignidad.

Estas son las diez cosas que me ocurren cuando sobrepasan mis límites:

1. Siento agotamiento constante

Cuando cedo más de lo que puedo, mi cuerpo y mi mente se fatigan. No es solo cansancio físico, es una sensación de desgaste emocional profundo.

2. Me invaden emociones que no entiendo

Puedo sentirme irritable, triste o ansiosa sin motivo aparente. En realidad, estoy respondiendo al malestar de haber permitido algo que no quería.

3. Empiezo a desconectarme de mí

Me cuesta saber qué quiero, qué necesito o qué me hace bien. Mi energía está tan enfocada en agradar al exterior que me pierdo internamente.

4. Surge una sensación de injusticia

Aunque no lo diga, algo dentro de mí siente que estoy recibiendo menos de lo que doy. Esto puede generar resentimiento o dolor oculto.

5. Me vuelvo más impulsiva

El malestar acumulado puede salir de forma brusca, con reacciones desproporcionadas que luego no entiendo ni justifico.

6. Desaparezco emocionalmente

Puedo seguir presente físicamente, pero siento que ya no estoy involucrada o involucrado desde el corazón. Me apago sin saber cómo reencenderme.

7. Empiezo a invalidarme

Me repito frases como “igual exagero”, “mejor no molesto”, “seguro es cosa mía”. Dudo de mi percepción, como si no tuviera derecho a incomodarme.

8. Se activa el autosabotaje

Puedo empezar a fallar en otras áreas de mi vida, como si mi cuerpo buscara una forma inconsciente de rebelarse ante tanto silencio interno.

9. Desarrolla síntomas físicos

Dolores de cabeza, contracturas, problemas digestivos o insomnio pueden ser la forma que tiene mi cuerpo de decir “esto no me hace bien”.

10. Pierdo la capacidad de disfrutar

Lo que antes me daba placer o alegría ahora me resulta indiferente. El exceso de entrega sin reciprocidad apaga mi entusiasmo por la vida.

La trampa del “no es para tanto”

Una de las frases más peligrosas que podemos decirnos o que nos dicen cuando sobrepasan nuestros límites es: “no es para tanto”. Esta expresión minimiza el impacto emocional de lo vivido, invalida la percepción subjetiva y empuja a normalizar lo que, en realidad, nos está haciendo daño.

En el momento en que justificamos lo injustificable, perdemos autoridad sobre nuestra experiencia. Puede que incluso relativicemos lo ocurrido porque “la otra persona lo hace sin mala intención” o “en el fondo me quiere”. Pero una intención positiva no borra el impacto negativo. El límite no se coloca por castigar a nadie, sino por protegernos a nosotras y nosotros mismos.

Muchas personas tardan años en reconocer que llevan demasiado tiempo cediendo. A veces, solo lo descubren cuando su salud mental ya está resentida, cuando se sienten atrapadas o cuando el cuerpo empieza a somatizar. Por eso es tan importante escuchar las señales tempranas y no esperar al colapso para poner palabras a lo que nos duele.

Aprender a detectar lo que nos incomoda, lo que nos invade, lo que nos sobrepasa es el primer paso para transformar la relación con una misma o uno mismo. Los límites no se ponen desde la frialdad, sino desde la conciencia. Son una forma de decir: “me importo”.

Lo que permito, también me construye

Poner límites no es separarse del mundo, es elegir cómo quiero vincularme con él. No se trata de decir “no” a todo ni de vivir en una burbuja de protección. Se trata de entender que el autocuidado comienza cuando reconozco que no todo lo que los demás piden es razonable, ni todo lo que acepto es justo.

Los límites saludables nos devuelven poder, claridad y paz. Nos permiten estar en relaciones más auténticas, donde no hay que fingir ni sacrificarse constantemente para ser aceptadas o aceptados. Y también nos enseñan a ser más responsables emocionalmente con las demás personas: a no invadir, a no exigir lo que no están dispuestas o dispuestos a dar.

* Ángel Rull, psicólogo.