Entidades y profesionales denuncian la "alarmante" escasez de psiquiatras y psicólogos

"Alarmante". Así define un destacado responsable de área de Salud Mental en Catalunya. O todavía peor, es la tormenta perfecta: faltan psicólogos y psiquiatras cuando más falta hacen (tras la pandemia se ha incrementado exponencialmente la demanda de salud mental), las plazas son insuficientes y además se acerca un período de jubilaciones masivas de estos profesionales. El Govern admite el problema y señala en parte al ministerio, que sostiene que las plazas las han de pedir las autonomías en función de la capacidad docente y del presupuesto. Sanidad insta a las autonomías a acreditar nuevas unidades docentes para aumentar la oferta.

La rotación constante de especialistas provoca desatención y afecta al necesario vínculo entre las personas y los profesionales Marta Poll — Directora de la Federació Salut Mental Catalunya

Mientras la batalla política sigue su curso, la consecuencia directa del problema es una atención insuficiente a personas concretas, con nombres y apellidos, con problemas mentales. Y, como consecuencia de la escasez de psiquiatras, se produce una competencia feroz entre centros de salud mental del territorio que literalmente se disputan los psiquiatras. "Nos vamos robando los profesionales", admite una fuente del sector. Y el problema, con ratios por debajo de la media de la UE, viene de lejos.

Falta crear plazas

De entrada, la base del problema tiene que ver con las plazas de psiquiatría que el sistema no crea. Lo mismo sucede con la Psicología. La solución académica no se resolverá en meses, con lo cual de entrada se fichan profesionales de otras latitudes, como Sudamérica. Pero ahí el proceso de homologación no es tampoco ágil. Ejemplo: una profesional procedente de Cuba ha esperado un año y medio para que se le homologue el título. Sanidad asegura que trabaja reconocer titulaciones extranjeras con criterios más ágiles pero garantista.

Las plazas de formación especializada son autorizadas anualmente por el Ministerio, pero su creación depende en última instancia de la oferta que cada comunidad autónoma plantea Tania Cedeño — Subdirectora general de Ordenación Profesional del Ministerio

Las plazas que se crean se ocupan al 100%, lo cual demuestra que existe una evidente necesidad social. Las cifras sobre el aumento de diagnósticos de salud mental así lo evidencian. Tania Cedeño, subdirectora general de Ordenación Profesional del Ministerio, responde que Sanidad tiene "como prioridad mejorar la ratio en psiquiatría, psiquiatría infanto-juvenil y psicología clínica; revisar la planificación de necesidades y reforzar la atención primaria en salud mental integrando a otros perfiles". El Govern

Los psicólogos, en pie de guerra

Fuentes del Departament de Salut, por su parte, acusan al Ministerio de falta de planificación y prevén que "pasaremos años complicados". Asumen que la falta de enfermería especializada en salud mental es un problema, y aseguran que el Govern buscará si se pueden ofertar más unidades docentes, por ejemplo en psicología clínica. Plazas que dependen de los hospitales.

Un problema también legal

El decano del Col·legi oficial de Psicologia de Catalunya, Guillermo Mattioli, no puede ser más claro: "El gran problema de la psicología es su situación legal". Los referentes de bienestar emocional de los ambulatorios, los REBEC no podían llamarse psicólogo general sanitarios (PGE). Y según la ley de salud pública del 2011 en el servicio de salud sólo se puede contratar especialistas "y los psicólogos sólo tenemos una especialidad y nunca ha tenido suficientes plazas ni antes del covid, ni nunca ni ahora", denuncia Mattioli.

Los psicólogos sólo tenemos una especialidad y nunca ha tenido suficiente plazas ni antes del covid, ni ahora ni nunca Guillermo Mattioli — Decano del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Debería haber, añade, 500 plazas anuales de PIR (Psicólogo Interno Residente, como el MIR de los médicos, que ejerce desde el primer día, tiene clases y ve pacientes, además de cobrar un sueldo) y el máximo que ha habido son 280. "Eso es una vergüenza nacional", zanja el responsable del Col.legi.

Batalla entre administraciones

Sobre la batalla entre Govern y ministerio, Mattioli la define como "una batalla de 'yo te critico pero tú no me las pides'... y faltan muchísimos psicólogos, y eso que Catalunya está muy bien; según cifras verbales hay 53 plazas de especialista, de PIR", añade. Catalunya está mejor por la creación de los Referentes en los centros de Primaria, pero todavía muy por debajo de la media de la UE.

Paco Aguado, subdirector genreal del Comisionado de Salud Mental español, alega que en los últimos cinco años las plazas de Psiquiatría han crecido un 21% (de 272 a 330) y las de Psicología han pasado de 189 a 274, un 45%, además de crearse la especialización infanto juvenil con 878 plazas en toda España.

Fichar un psiquiatra como a un futbolista

También faltan psiquiatras. Esto genera problemas en las zonas menos pobladas. Y una competencia feroz entre centros de salud mental. Con ofertas atractivas para atraer y retener a los profesionales que, a su vez, ponen sus condiciones, dado que conocen perfectamente la falta de profesionales. "Cuanto más lejos de Barcelona, más problemas", admite otro destacado facultativo y responsable de área. Se ofrecen todas las condiciones posibles económicas y de vivienda para que un psiquiatr de Sant Cugat recorra media Catalunya para ejercer en el interior.

El Gobierno "busca acelerar"

Sobre las futuras jubilaciones de una parte importante de los facultativos, Govern y Ministerio trabajan en una proyección de datos. Según Tania Cedeño, el Gobierno "busca acelerar procesos de acreditación docente para asegurar el relevo generacional e incentivos al mantenimiento de la actividad laboral en profesionales próximos a la jubilación, en especial en zonas de difícil cobertura". En el interior de Catalunya, el drama de la falta de profesionales es especialmente grave.

Las consecuencias: desatención a quien sufre

Las consecuencias de esta problemática administrativa, legal y académica son la falta de atención a las personas que sufren trastornos y necesitan un profesional. Así lo constatan entidades de personas afectadas y familiares como la Federació Salut Mental Catalunya (SMC), que no solo echan en falta psicólogos y psiquiatras sino otros profesionales como educadores, enfermeras o terapeutas ocupacionales así como agentes de apoyo entre iguales.

El déficit en apoyo psicoterapéutico en los jóvenes es "enorme", denuncian en SMC. "La rotación constante de los especialistas, provoca desatención y afecta al necesario vínculo entre las personas atendidas y los profesionales", denuncia Marta Poll, directora de SMC. Poll se queja de que la insuficiencia de plazas es fruto de una "falta de previsión de las necesidades del sistema". SMC es perfectamente consciente de la falta de plazas de PIR.

Sin solución a corto plazo

Y lo peor de todo ello, según admiten en Salut, es que creando más unidades docentes se puede "maquillar" la situación pero no se resolverá hasta dentro de cinco o seis años si se toman medidas, como por ejemplo cambiar las ratios y tener en cuenta la dispersión geográfica para no castigar al doble a los municipios pequeños, donde a un paciente pueden atenderlo 5 profesionales diferentes en dos años.